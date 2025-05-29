CHP'li Mahmut Tanal, Saray’ın kalemi Abdulkadir Selvi’nin arşivini çıkardı!

CHP’li Mahmut Tanal, X hesabı üzerinden yandaş kalem Abdulkadir Selvi’nin geçmiş arşivini açtı. Tanal, “Bugün bana saldırarak geçmişini temizleyemezsin! Arşivin seni yalanlıyor, sicilin seni ele veriyor! Senin geçmişin, halkın hafızasında yazılı duruyor. Benim adımı eğip bükerek, kendi gölgenden kaçamazsın!” dedi.

SELVİ'NİN "AŞIKLAR GİBİ" SÖZLERİNE SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, yandaş kalem Abdulkadir Selvi'nin köşe yazısında kendisini hedef alan sözleri üzerine tepki göstermişti. Tanal köşe yazısında "Mahmut Tanal’da takıntılı âşıklar gibi 15 Temmuz Köprüsü’ne çıkıp, 'Ekrem’i bırakmazsanız kendimi köprüden atarım' diye eylem yapacak potansiyeli görüyorum" diyen Selvi’ye, “Ben köprüye çıkmam ama senin gibi kalemini saraya kiraya veren gazetecilerin bu ülkenin aklıyla alay etmesine de sessiz kalmam. Ben bu milletin vekiliyim. Sen ise iktidarın propaganda memurusun. Kalemini satmış birine tek bir çift lafım var: İftira attığın yerden doğrular çıkmaz” yanıtını vermişti.

TANAL, SELVİ'NİN GEÇMİŞİNİ AÇTI

Selvi ile Tanal arasındaki polemik ise devam ediyor. Tanal X hesabı üzerinden Selvi’nin geçmiş arşivini açtı. Tanal şunları dile getirdi:

“Ey Abdulkadir Selvi! Kalemini geçmişte kime, bugün kimlere teslim ettiğini bu millet çok iyi biliyor!

Üç gündür adımı ağzından düşürmüyorsun.

İftira atıyorsun, çarpıtıyorsun, karalamaya çalışıyorsun.

Ama arşiv hâlâ yerinde duruyor!

2013 yılında Fethullah Gülen’e “Dön başımıza geç hocam” diye yazı yazan sensin!

FETÖ güzellemesi senin köşenden yayımlandı, senin imzanla!

Bugün ise çıkıp utanmadan başkalarına FETÖ suçlaması yöneltiyorsun!

Gazetecilik etik ister, hafıza ister, ilke ister!

Senin yazdıkların ne haberdir, ne analizdir; yalnızca algı mühendisliğidir!

Ben milletin önünde konuşuyorum.

Sen, iktidarın gölgesinde yazıyorsun!

Ben adalet istiyorum.

Sen, karalama kampanyalarının kalemini tutuyorsun!

Bugün bana saldırarak geçmişini temizleyemezsin!

Arşivin seni yalanlıyor, sicilin seni ele veriyor!

Senin geçmişin, halkın hafızasında yazılı duruyor.

Benim adımı eğip bükerek, kendi gölgenden kaçamazsın!”