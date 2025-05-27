CHP’li Mahmut Tanal’dan Saray’ın sözcüsü Selvi’ye sert sözler

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi’nin köşe yazısında kendisi hakkında kullandığı ifadelere sosyal medya hesabı üzerinden sert bir yanıt verdi. Selvi’nin, Tanal’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu desteklemek için “köprüye çıkıp ‘Ekrem’i bırakmazsanız kendimi atarım’ der” şeklindeki sözlerine tepki gösteren Tanal, Selvi’yi “AKP’nin tetikçisi” ve “kalemini saraya kiraya veren” bir gazeteci olarak nitelendirdi.

Tanal'ın paylaşımı şöyle:

“Mahmut Tanal köprüye çıkıp ‘Ekrem’i bırakmazsanız kendimi atarım’ der' demiş.

Bak Selvi! Ben köprüye çıkmam ama senin gibi kalemini saraya kiraya veren gazetecilerin bu ülkenin aklıyla alay etmesine de sessiz kalmam!

Ben bugüne kadar adliye önlerinde, cezaevi kapılarında, işçilerin, köylülerin, öğrencilerin yanında direndim! Tankların gölgesinde susturulmuş kürsülere ses oldum!

Senin gibiler ise sadece Saray’a yaranmak için eğilip bükülmeyi gazetecilik sandı!

Ben Ekrem İmamoğlu’nu savunuyorum çünkü ortada bir hukuksuzluk var! Anayasayı çiğneyenlere, irade gaspına karşı susmak zillettir!

Senin gibi tetikçiler korkudan klavye arkasına saklanırken, ben halkın içine çıkar, hukukun ve halkın tarafında dururum!

Kimin kimden beslendiği belli.

Sen rüzgârla yön değiştirenlerden olabilirsin.

Ama ben Mahmut Tanal’ım! Rüzgârla savrulmam, ilkelerimle yürürüm!

Açık ve net söylüyorum:

Ben bu milletin vekiliyim.

Sen ise iktidarın propaganda memurusun.

Kalemini satmış birine tek bir çift lafım var:

İftira attığın yerden doğrular çıkmaz!"

çıkmaz!”

HADSİZLİĞİNİ BİL SELVİ!



AKP’nin tetikçisi Abdulkadir Selvi bugün köşesinde şahsımı hedef alarak seviyesiz, çirkin ve mesnetsiz bir ifade kullanmış.



“Mahmut Tanal köprüye çıkıp ‘Ekrem’i bırakmazsanız kendimi atarım’ der” demiş.



Bak Selvi! Ben köprüye çıkmam ama senin gibi… — Av.Mahmut TANAL (@MTanal) May 27, 2025

SELVİ’NİN YAZISI

Abdulkadir Selvi, Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal’ı hedef alarak, Ekrem İmamoğlu’nun hukuki süreçleriyle ilgili tutumunu alaycı bir dille eleştirmişti. Selvi’nin yazısında, Tanal’ın İmamoğlu’nu desteklemek için abartılı bir tavır sergileyeceği iması yer alıyordu. Bu ifadeler, Tanal’ın sert tepkisine yol açtı.