CHP'li meclis üyesi İsmail Özgürel Ölü bulundu

Kaynak: Haber Merkezi
CHP'li meclis üyesi İsmail Özgürel Ölü bulundu
Karabük Safranbolu Belediyesi’nde CHP'li meclis üyesi 78 yaşındaki İsmail Özgürel otomobilin içinde ölü bulundu.

CHP meclis üyesi İsmail Özgürel, Karabük- Ankara karayolu üzerinde, aracının içinde ölü olarak bulundu. Muayene istasyonu önünde, bir kişiyi aracın içinde hareketsiz halde gören yurttaşlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Aracın içindeki kişinin, CHP meclis üyesi İsmail Özgürel olduğu belirlendi.

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, İsmail Özgürel’in yaşamını yitirdiğini belirtti. Özgürel’in kalp krizi sonucunda hayatını kaybettiği öğrenildi.

Özgürel’in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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