CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Böyle görüşme olmaz. Ajansın, provokatörsün" sözleriyle Bakan Varank’ın üslubunu eleştirdi. Varank ise "Terbiyesizlik yapma, yaşından başından utan" karşılığını verince, Bekaroğlu "Soylu'yu kıskanıyorsun" dedi.

ANKA'da yer alan habere göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Böyle görüşme olmaz. Ajansın, provokatörsün" sözleriyle Bakan Varank’ın üslubunu eleştirdi. Varank ise "Terbiyesizlik yapma, yaşından başından utan" karşılığını verince, Bekaroğlu "Soylu'yu kıskanıyorsun" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2023 yılı bütçe kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülüyor. Bakan Varank, bakanlık bütçesinin sunumunda teknolojik gelişmeleri anlatırken, “Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak, bu komisyonda ilk bütçe sunumumu yaptığımda ülkemizde milyar dolar değerlemeye ulaşan tek bir teknoloji girişimi yoktu. Gururla ifade etmek isterim ki; bugün Türkiye’nin 6 unicornu, bizim tabirimizle 6 turcornu var. Teknoloji ekosisteminde ne olduğunu görmek için New York'a, Londra'ya aslında hamburger yemeye gitmeye gerek yok. Türkiye'deki Teknoparkları gezdiğinizde bu ekosistemin ne hale geldiğini görebiliyorsunuz” diye konuştu.

“AJANSIN, PROVOKATÖRSÜN… TERBİYESİZLİK YAPMA, YAŞINDAN BAŞINDAN UTAN… SOYLU'YU KISKANIYORSUN”

Bunun üzerine, CHP'li milletvekilleri "Saygısızlık yapma" diye tepki gösterdi. Konuşmasına devam eden Varank, itirazların sürmesi üzerine, "Beyefendi acıktıysanız siz hamburger yemeye gidebilirsiniz, ben devam edeyim" dedi. CHP'li Süleyman Girgin ayağa kalkarak, "Hakaret yok" diyen Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz'a, "Bakana söyleyin provoke etmesin" diye seslendi. Varank ise elindeki metni okumaya devam etti. CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, "Böyle görüşme olmaz. Ajansın, provokatörsün" dedi. Bakan Varank da, "Terbiyesizlik yapma, yaşından başından utan" diyerek Bekaroğlu'nu eleştirdi. Bekaroğlu da Bakan Varank'a, "Soylu'yu kıskanıyorsun" dedi.