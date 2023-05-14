CHP'li milletvekili adayının da olduğu okulda oy verme sırasında yangın paniği

Üsküdar'da bir lisede oy verme işleminin devam ettiği sırada elektrik kontağından küçük çaplı yangın çıktı. Okulu duman kaplarken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının oy verme işlemine bir etkisinin olmadığı öğrenildi.

CHP'li milletvekili adayının da olduğu okulda oy verme sırasında yangın paniği

DHA’nın haberine göre, yangın, saat 16.00 sıralarında Küplüce Mahallesi Nuri Bey Sokak üzerinde bulunan Ali Fuat Başgil Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde çıktı. İddiaya göre kantinde bulunan buzdolabında elektrik kontağından dolayı çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu. Çıkan dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangının oy kullanımını etkilemediği öğrenildi.

CHP MİLLETVEKİLİ ADAYI'DA OKULDAYDI

Yangın sırasında okulda olan CHP Milletvekili Adayı Gökhan Günaydın, "Sorun olacak bir durum yok. Merak etmeyin. Bir yangın oldu, buzdolabından bir kontak olmuş. Müdahale edildi, söndürüldü. Bu esnada hiç bir sandık görevlisi alanı terk etmedi. Dolayısıyla, oy sayımı ve gizliliği açısından bir sorun yoktur. Dediğim gibi derhal söndürüldü. Hiç kimse sandıkları terk etmedi" dedi. Görgü tanığı Mustafa Kınalı “Çalışma sırasında yüksek fazdan gelen elektrikten dolayı kantindeki buzdolabında tutuşma olmuş. Onu söndürdüler. Bazı ampullerde patlamalar var. Yangın yüksek fazdan kaynaklanan bir yanma olmuş. Kabloların yanmasından dolayı 5 dakikalık bir duman oluştu. Başka bir sorun yok. Oy kullanımı devam ediyor" diye konuştu.

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