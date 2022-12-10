CHP'li Murat Bakan kendisine ''FETÖ'cü'' diyen Soylu'ya: Sen FETÖ'nün cumhurbaşkanı adayıydın

2023 yılı bütçe görüşmeler TBMM Genel Kurulu'nda devam ediyor.

Özellikle İçişleri Bakanlığı'na ilişkin konuşmaların yapıldığı bölümde tansiyonunu yükseldiği görüşmelerde, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan konuşma yaparken; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sataşmasına maruz kaldı.

''SEN FETÖ'NÜN CUMHURBAŞKANI ADAYIYDIN''

Soylu kendisine ve iktidara yönelik eleştirileri dile getiren Bakan'a 'Sen FETÖ'cüsün' dedi.

Bakan, yanıtında ise Soylu'nun geçmişini hatırlatarak; ''Senden ala FETÖ'cü mü var? Sen FETÖ'nün cumhurbaşkanı adayıydın darbe gerçekleştirilseydi. Sen 2010 referandumunda evet için FETÖ'nün talimatı ile çalıştın mı çalışmadın mı onu anlat? Sen Türkiye'nin başını öne eğdirdin. 15 Temmuz'un finansörü dediğin Katar'a gittin. Öyleyse niye gittin, değilse neden gittin? Sen bu ülkenin başına gelen en kötü ikinci şeysin'' dedi.