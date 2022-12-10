10 Aralık 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • CHP'li Murat Bakan kendisine "FETÖ'cü" diyen Soylu'ya: Sen FETÖ'nün cumhurbaşkanı adayıydın

CHP'li Murat Bakan kendisine "FETÖ'cü" diyen Soylu'ya: Sen FETÖ'nün cumhurbaşkanı adayıydın

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, kendisine "FETÖ'cü" demesinin ardından, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya dönerek, "Senden ala FETÖ'cü mü var? Sen FETÖ'nün cumhurbaşkanı adayıydın darbe gerçekleştirilseydi." dedi.

Haber Giriş: 10 Aralık 2022 Cumartesi - 21:40
Takip Et

CHP'li Murat Bakan'dan Süleyman Soylu'ya: Darbe gerçekleşseydi sen FETÖ'nün cumhurbaşkanı adayıydın

CHP'li Murat Bakan kendisine ''FETÖ'cü'' diyen Soylu'ya: Sen FETÖ'nün cumhurbaşkanı adayıydın
+
Aa
-

2023 yılı bütçe görüşmeler TBMM Genel Kurulu'nda devam ediyor.

Özellikle İçişleri Bakanlığı'na ilişkin konuşmaların yapıldığı bölümde tansiyonunu yükseldiği görüşmelerde, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan konuşma yaparken; İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sataşmasına maruz kaldı.

''SEN FETÖ'NÜN CUMHURBAŞKANI ADAYIYDIN''

Soylu kendisine ve iktidara yönelik eleştirileri dile getiren Bakan'a 'Sen FETÖ'cüsün' dedi.

Bakan, yanıtında ise Soylu'nun geçmişini hatırlatarak; ''Senden ala FETÖ'cü mü var? Sen FETÖ'nün cumhurbaşkanı adayıydın darbe gerçekleştirilseydi. Sen 2010 referandumunda evet için FETÖ'nün talimatı ile çalıştın mı çalışmadın mı onu anlat? Sen Türkiye'nin başını öne eğdirdin. 15 Temmuz'un finansörü dediğin Katar'a gittin. Öyleyse niye gittin, değilse neden gittin? Sen bu ülkenin başına gelen en kötü ikinci şeysin'' dedi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Türkoğlu
10.12.2022 22:04
Sayın bakanım karşınızda Murat Bakan var, ondan uzak durun kendisi hazır cevap biridir...  
 
TC Bursa
10.12.2022 21:58
Allah'ım tez zamanda bu milleti AKP'nin kin, nefret ve sevgisiz ikliminden kurtar.  
 
Bir koltuk uğruna
10.12.2022 21:52
Millet aç, ser sefil, işsiz, ümitsiz, umutsuz, mutsuz,... ama kimin umurunda  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
1
﻿En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
﻿En son güncelleme 2014'te yapılmıştı... BDDK'dan bankaların döviz tutma sınırına yeni düzenleme
﻿Herkes Cemal Enginyurt'un kendisini hedef alan İbrahim Tatlıses'e vereceği cevaba kilitlendi
2
﻿Herkes Cemal Enginyurt'un kendisini hedef alan İbrahim Tatlıses'e vereceği cevaba kilitlendi
﻿Herkes Cemal Enginyurt'un kendisini hedef alan İbrahim Tatlıses'e vereceği cevaba kilitlendi
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
3
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
﻿Yeşilçam filmlerinin efsane yıldızından kötü haber geldi.
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde büyük erime. AKP ve MHP bu anketle sarsılacak
4
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde büyük erime. AKP ve MHP bu anketle sarsılacak
﻿Cumhur İttifakı’nın kalesinde büyük erime. AKP ve MHP bu anketle sarsılacak
﻿Osmanlı Sarayından sürgün edilen Türklük: 36 padişahın 35’inin annesi Türk değildi
5
﻿Osmanlı Sarayından sürgün edilen Türklük: 36 padişahın 35’inin annesi Türk değildi
﻿Osmanlı Sarayından sürgün edilen Türklük: 36 padişahın 35’inin annesi Türk değildi
﻿ BİM’in patronu dün akşam hangi hisseden büyük alım yaptı. BİM'in piyasa değeri 20 milyar düştü
6
﻿ BİM’in patronu dün akşam hangi hisseden büyük alım yaptı. BİM'in piyasa değeri 20 milyar düştü
﻿ BİM’in patronu dün akşam hangi hisseden büyük alım yaptı. BİM'in piyasa değeri 20 milyar düştü
﻿Bakan Akar ile CHP'li Özkoç Meclis'te 'sözleşti': 23 Aralık’ta Arifiye’de görüşecekler
7
﻿Bakan Akar ile CHP'li Özkoç Meclis'te 'sözleşti': 23 Aralık’ta Arifiye’de görüşecekler
﻿Bakan Akar ile CHP'li Özkoç Meclis'te 'sözleşti': 23 Aralık’ta Arifiye’de görüşecekler
﻿Mobilya deposundaki yangın yaklaşık 4 saat sonra söndürüldü
﻿Mobilya deposundaki yangın yaklaşık 4 saat sonra söndürüldü
﻿Mobilya deposundaki yangın yaklaşık 4 saat sonra söndürüldü
﻿Adana'da römorklu traktör devrildi: 1 ölü, 36 yaralı
﻿Adana'da römorklu traktör devrildi: 1 ölü, 36 yaralı
﻿Adana'da römorklu traktör devrildi: 1 ölü, 36 yaralı
﻿Yangında can pazarı: 20 kişi dumandan etkilendi
﻿Yangında can pazarı: 20 kişi dumandan etkilendi
﻿Yangında can pazarı: 20 kişi dumandan etkilendi
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahitliği yaptı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahitliği yaptı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan nikah şahitliği yaptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.