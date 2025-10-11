Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne geçtiğimiz aylarda ‘rüşvet’ iddiası nedeniyle operasyon gerçekleştirildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlu Mustafa Gökhan Böcek'e toplam 195 milyon lira rüşvet verdiği iddia edildi. Böcek ve oğlu halen tutuklu olarak bulunuyor.

“KARACİĞER, AKCİĞER, KALP SORUNLARI VAR”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir cezaevinde ziyaret etti. Böcek'in sağlık sorunlarına parmak basan Emir, "Sayın Muhittin Böcek'in en azından ev hapsi olması şarttır. Her ne kadar hastanelere gidip, kan değerlerine bakılsa da son toplamda daha iki yıl önce kovid hastalığından akciğer enfeksiyonu geçirmiş, akciğer kapasitesi son derece düşük, buna bağlı karaciğer, akciğer, kalp sorunları olan ve en son yapılan anjiyoda da kalbinde sorunlar çıktığını biliyoruz. Muhittin Böcek'in veremeyeceği hiçbir hesap yoktur" ifadelerini kullandı.

“EN AZINDAN EV HAPSİ OLMASI ŞARTTIR”

Sağlık sorunları nedeniyle Böcek’in cezaevinde kalmasının mümkün olmadığının altını çizen Emir, “Muhittin Böcek'in daha önceden geçirmiş olduğu kovid hastalığının da vücudunda bıraktığı bir eksiklik olarak ciddi akciğer hasarı olduğunu gördüm. Bir hekim olarak günde 16 ilaç kullanmak zorunda olan o yaştaki bir kişininin cezaevi koşullarında kalmasının hiçbir şekilde uygun olmadığını takdir edersiniz. Bir hekim olarak da Sayın Muhittin Böcek'in böylesine bir tutukluluğa maruz bırakılmaması gerekir. En azından ev hapsi olması şarttır” dedi.