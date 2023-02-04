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CHP'li Özgür Karabat borsada göstere göstere yapılan vurgunu açıkladı

Borsa vurgunu...Milyonlarca küçük yatırımcının sermayesi nasıl eridi? CHP Milletvekili Özgür Karabat küçük yatırımcının sermayesinin göstere göstere eritildiğini iddia etti

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 15:33
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CHP'li Özgür Karabat'tan büyük iddia. 'Borsada göstere göstere vurgun yapıldı'

CHP'li Özgür Karabat borsada göstere göstere yapılan vurgunu açıkladı
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CHP İstanbul Milletvekili ve PM Üyesi Özgür Karabat, borsa ve dolar üzerindeki vurgunu anlattı. Karabat, "Bu vurgun göstere göstere yapıldı" dedi.

Karabat, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, son dönemde hayli dalgalı seyreden Borsa İstanbul endeksleri için küçük yatırımcıya çağrıda bulunmasını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın düşük faiz istemi ve üretim ve ihracatla birlikte cari dengede fazla verilmesini öngören 'Türkiye ekonomi modeli'nde, dış ticaret açığında rekor kırılırken, dolar ve enflasyon tarihi zirvesine çıktı.

2021 yılının son günlerinde ilan edilen 'Kur Korumalı Mevduat' sisteminden sonra yapılan vurgunu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla açıklayan CHP'li Özgür Karabat, "Bir gecede Kur Korumalı Mevduat sistemine geçilip doların 18 liradan 12 liraya ineceğini bilenler, döviz üzerinden milyarlarca liralık vurgun yaptı. 2021’in özellikle son 3 ayındaki döviz hareketlerini kimler yönetti?" dedi.

"MİLYONLARCA YATIRIMCININ KÜÇÜK SERMAYELERİ ERİDİ"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, son dönemde hayli dalgalı seyreden Borsa İstanbul endeksleri için küçük yatırımcıya çağrıda bulunmasına değinen Karabat, "2022’nin Temmuz ayından itibaren borsa hızla yükselmeye başladı. Başta Nebati olmak üzere AKP’liler yatırımcıları borsaya yönlendirdi. Sadece 2022’de borsaya gelen yatırımcısı sayısı 1 milyon 427 bin 457 oldu. Sadece ocak ayında 350 binden fazla yatırımcı borsaya geldi.

Toplam yatırımcı sayısı 4 milyonu aştı. Ancak yatırımcı arttıkça borsada satışlar da hızlandı. Endeksler sert düştü, milyonlarca yatırımcının küçük sermayeleri eridi" ifadelerini kullandı.

"HALK YOKSULLUĞA MAHKUM EDİLİYOR"

Rekor dış ticaret açığına ve enflasyona değinen Karabat, "Yoksa bir operasyon yapılıyor ve Nebati de bunun bir parçası mı?" diye sorarak, şu ifadelere yer verdi:

"Ocak ayında ithalat patladı, dış ticaret açığı 14.3 milyar dolar oldu. TÜİK bile ocak ayı enflasyonunu yüzde 6,65 açıkladı. Baz etkisi bile kurtarmadı. Rekabetçi kur dediler, ülkeyi ithalat cennetine çevirdiler. 'Faizler düşsün ve üretim artsın' dediler, ocak ayında tüketim malı ithalatı yüzde 71 arttı. Nerede plan ve program? Dövizi enflasyon artmasın diye tuttuklarını söyleyen Sn. Nureddin Nebati, ocak ayı enflasyonu ve ithalatı için ne diyecek? Yoksa bir operasyon yapılıyor ve Nebati de bunun bir parçası mı? 'Döviz ucuzken ithalatı artırın, stokları doldurun' diyen kimler? Doların artacağının garantisini kim veriyor? Birileri on milyarlarca liralık kazanç elde edecek diye, ülkenin makroekonomik dengeleriyle oynanıyor ve halk yoksulluğa mahkum ediliyor."

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Dadaş
4.02.2023 16:32
Euren sılver mndrs hisselerine Allah aşkına bir bakın neredeeen nereye  
 
Ilker sezer
4.02.2023 16:21
Borsada kucuk yatirimcinin sermayesi nasil eridi bana bir anlatsana 20binliran birsenede 200 olmus nesi erimis bunun aza kanaat etmeyen cogu bulmqz insanlar acgozlu burazda ondan bahsetsen  
 
???
4.02.2023 16:06
Her yerde çürümüşlük... Nerden tutsanız elde kalıyor.... Birşeyler doğru gitmiyor  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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