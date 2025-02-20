CHP’li Sarıbal: 2025, yoksulluğun ve sefaletin yılı oldu

CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi (PM) üyesi Orhan Sarıbal, Türkiye’de ekonomik krizin derinleştiğini, AKP iktidarının ekonomi politikalarının halkı yoksulluğa mahkum ettiğini belirterek, “2025’i aile yılı ilan ettiler, ama bu yıl daha ilk aydan yoksulluğun, sefaletin ve çaresizliğin yılı oldu” dedi.

CHP’li Sarıbal, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında TÜİK’in yayımladığı son “Yaşam Memnuniyeti Araştırması”nı değerlendirdi. Ülkedeki ekonomik çöküşün artık saklanamayacak boyuta geldiğini, halkın en büyük sorununun hayat pahalılığı, eğitim ve yoksulluk olduğunu belirten Sarıbal, “‘Ekonomi uçuyor’ dediler, milletin açlıkla sınandığı bir düzen kurdular. ‘Türkiye büyüyor’ dediler, büyüyen yalnızca Saray’ın serveti oldu. Bugün halk, hayat pahalılığına, işsizliğe, yoksulluğa mahkum edilmiştir. Bugün gençler, açlıkla, umutsuzlukla, borçla sınanmaktadır. İş bulan da geçinemiyor, çalışanın da boğazına kadar borç yüklenmiş. Türkiye’de işsizlik, açlık ve sefalet iç içe geçmiş durumda” diye konuştu.

“ALTI MİLYON ÇOCUK AÇLIKLA BOĞUŞUYOR”

2024 yılında Türkiye’deki 3,5 milyon hanenin, toplamda 14 milyondan fazla vatandaşın yaşamını sürdürmek için sosyal yardımlara bağlı kaldığını hatırlatan Sarıbal, şunları kaydetti:

“Sosyal yardımlara bağlı olanların 170 bini çocuk. Bu ülkede her gece bir milyon insan aç yatağa giriyor. 8,5 milyon çocuk sağlıklı beslenemiyor, 6 milyon çocuk açlıkla boğuşuyor. Ülkede en zengin yüzde 20’lik kesim toplam gelirin yüzde 48,1’ini alırken, en düşük gelir grubundaki yüzde 20’lik kesim sadece yüzde 6,3’lük pay alabiliyor. Yani zengin ve yoksul arasında yaklaşık sekiz kata yakın bir gelir farkı var. Gıda madde fiyatları üzerinden yapılan hesaplamaya göre dört kişilik bir memur ailesinin sağlıklı beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı şubat ayında 31 bin 495 liraya, tek bir bekar çalışanın yaşam maliyeti ise 44 bin 908 liraya ulaştı. Dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenmesi için yapması gereken harcama günlük bin 49 liraya ulaştı.”

“ÜNİVERSİTEYİ BİTİREN İŞSİZ, ÇALIŞAN GEÇİNEMİYOR, İŞ BULAN GÜVENCESİZ”

Sarıbal, Artıbir Araştırma’nın yayımladığı “Türkiye Gençlik Araştırması”na göre gençlerin yüzde 52’sinin yaşadığı hayattan memnun olmadığını, yüzde 60’ının özgür hissetmediğini belirterek “AKP, sadece ekonomiyi değil, gençlerin geleceğini de enkaza çevirdi. Üniversiteyi bitiren işsiz, çalışan geçinemiyor, iş bulan güvencesiz. Kayırmacılık almış başını gitmiş, liyakat tamamen ortadan kalkmış. Gençler artık hayal bile kuramıyor” dedi.

“GENÇLERİN YÜZDE 21 İŞSİZ, İŞ ARIYOR, YÜZDE 15’İ İSE YARI ZAMANLI ÇALIŞIYOR”

Araştırmalara göre gençlerin yüzde 40’ının sosyal güvencesi olmadığını, yüzde 74’ünün eline günlük sadece 300 TL geçtiğini belirten Sarıbal, şöyle konuştu:

“Gençlerin yüzde 21 işsiz, iş arıyor, yüzde 15’i ise yarı zamanlı çalışıyor. Gençlerin yüzde 21’nin eline geçen en yüksek aylık 10 bin TL ila 12 bin TL. Ülkede hayat şartlarının düzelmesi için öncelikli olarak ekonominin düzeltilmesi gerektiğini savunanların oranı yüzde 72. Bu düzen gençleri eve kapattı, sosyal hayattan kopardı. Gençlerin yüzde 62’si sosyal medyada günde beş saatten fazla vakit geçiriyor çünkü dışarı çıkmaya güçleri yetmiyor. Sinemaya, tiyatroya gitmek lüks. İktidarın gençlere bir hayat borcu var.”