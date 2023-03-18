18 Mart 2023 Cumartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • CHP'li Tanal, selin vurduğu Karakoyun Deresi için uyarmış. AKP'li isimler gülmüş

CHP'li Tanal, selin vurduğu Karakoyun Deresi için uyarmış. AKP'li isimler gülmüş

CHP’li Mahmut Tanal, sel felaketinin vurduğu Şanlıurfa Karakoyun deresi ile ilgili iki yıl önce uyarıda bulunduğu tweetini yeniden paylaştı. Tanal'ın paylaşımına AKP’li ismin gülerek cevap verdiği görüldü.

Haber Giriş: 18 Mart 2023 Cumartesi - 19:02
Takip Et

CHP'li Tanal selin vurduğu Karakoyun Deresi için uyarı yapmış

CHP'li Tanal, selin vurduğu Karakoyun Deresi için uyarmış. AKP'li isimler gülmüş
+
Aa
-

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından 2 yıl önce Şanlıurfa merkezdeki Karakoyun Deresi’nin ıslah edilmesi yönünde paylaşımlarda bulunduğunu ancak o zaman AKP’li isimlerin bu uyarılarla dalga geçtiğini hatırlattı.

"UYARIMIZA GÜLDÜLER, DALGA GEÇTİLER"

Tanal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

“Sel felaketinde Şanlıurfalı hemşerilerime mezar olan şehir merkezindeki Karakoyun Deresi’nin temizlenmesi, ıslah edilmesi, etrafının daraltılmaması için zamanında uyardık. Ancak uyarılarımızı dikkate almadıkları gibi güldüler, dalga geçtiler.

Geçmişte Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve etrafındaki şahıslarla olan tartışmalarımızı, Karakoyun Deresi’yle ilgili uyarılarımızı, çağrılarımızı paylaşıyoruz. Gerçekten yatacak yerleri yok! Karakoyun Deresi'nin kayıp milyon dolarları nerede?

İşte o paylaşım:

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sokak röportajında öfkesi yüzünden belli olan adam 'Erdoğan'ın karşısında kedi olsa, kediye oy veririm'
1
﻿Sokak röportajında öfkesi yüzünden belli olan adam 'Erdoğan'ın karşısında kedi olsa, kediye oy veririm'
﻿Sokak röportajında öfkesi yüzünden belli olan adam 'Erdoğan'ın karşısında kedi olsa, kediye oy veririm'
﻿ABD'nin İHA'sını düşüren pilotlar hakkında Rusya'dan flaş karar
2
﻿ABD'nin İHA'sını düşüren pilotlar hakkında Rusya'dan flaş karar
﻿ABD'nin İHA'sını düşüren pilotlar hakkında Rusya'dan flaş karar
﻿Altın darmaduman etti. Piyasalar alev alev
3
﻿Altın darmaduman etti. Piyasalar alev alev
﻿Altın darmaduman etti. Piyasalar alev alev
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
4
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
﻿Çanakkale'de Atatürk'le aynı birlikte savaşan Korgenaral Fahri Belen Conbayırı süngü hücumunu anlatıyor
﻿Gram altında tarihi rekor. Beklenen oldu
5
﻿Gram altında tarihi rekor. Beklenen oldu
﻿Gram altında tarihi rekor. Beklenen oldu
﻿Gaziantep ve Kilis'te gök delindi, ‘süper hücre' fırtınası meydana geldi: Şimşek, gök gürültüsü, dolu, fırtına ve yağmur aynı anda...
6
﻿Gaziantep ve Kilis'te gök delindi, ‘süper hücre' fırtınası meydana geldi: Şimşek, gök gürültüsü, dolu, fırtına ve yağmur aynı anda...
﻿Gaziantep ve Kilis'te gök delindi, ‘süper hücre' fırtınası meydana geldi: Şimşek, gök gürültüsü, dolu, fırtına ve yağmur aynı anda...
﻿İl başkanlığı resmen duyurdu: Kadınlara bıçak çeken Alyazıcı AKP’den aday adayı oldu
7
﻿İl başkanlığı resmen duyurdu: Kadınlara bıçak çeken Alyazıcı AKP’den aday adayı oldu
﻿İl başkanlığı resmen duyurdu: Kadınlara bıçak çeken Alyazıcı AKP’den aday adayı oldu
﻿Vincenzo Montella oynanan oyundan memnun kaldı
﻿Vincenzo Montella oynanan oyundan memnun kaldı
﻿Vincenzo Montella oynanan oyundan memnun kaldı
﻿Alfons Groenendijk: Bu takım kafa yapısını değiştirmeli
﻿Alfons Groenendijk: Bu takım kafa yapısını değiştirmeli
﻿Alfons Groenendijk: Bu takım kafa yapısını değiştirmeli
﻿Ayhan Tuna Üzümcü: Basit hatalar takımın moralini bozdu
﻿Ayhan Tuna Üzümcü: Basit hatalar takımın moralini bozdu
﻿Ayhan Tuna Üzümcü: Basit hatalar takımın moralini bozdu
﻿BM'den Türkiye'ye tahıl koridoru teşekkürü
﻿BM'den Türkiye'ye tahıl koridoru teşekkürü
﻿BM'den Türkiye'ye tahıl koridoru teşekkürü
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.