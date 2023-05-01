CHP'li Tuncay Özkan: Elimizde belgeler var

Kılıçdaroğlu 'Son 10 günde girişilecek pis işleri biliyorum' demişti. CHP'li Tuncay Özkan, "Yurt dışından ekip getirmişler. Sesleri birleştiriyorlar, görüntüleri birleştiriyorlar. İsim isim belgeler var" dedi.

CHP'li Tuncay Özkan: Elimizde belgeler var

Türkiye 14 Mayıs'taki seçimlere gitmek için gün sayıyor. Seçim takvimi ilerlerken bu süreçte aralarında bakanların da olduğu çok sayıda isimden dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor.

CHP lideri ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidarın hedef gösterici söylemlerinin ardından Twitter'dan dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından "Son 10 günde girişilecek en pis işleri biliyorum. Ve onlara diyorum ki: Azıcık sağduyu!" demişti.

"İSİM İSİM BELGELER VAR"

Konuya ilişkin CHP İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan, Sözcü TV'ye açıklamalarda bulundu.

CHP'li Özkan, kara propagandaya maruz kaldıklarını belirterek "Yurtdışından ekip getirmişler. Sesleri birleştiriyorlar, görüntüleri birleştiriyorlar. Esenyurt'ta basılan broşürün devamını sağlayacak görüntüler ve ses kayıtları var. Bunlarla ilgili olarak Genel Başkanımızın elinde çok güçlü, isim isim belgeler var" açıklamasında bulundu.

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