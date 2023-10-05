CHP’li Tuncay Özkan’dan 5 milyon kişiye ‘asansör’ mesajı

CHP'li Tuncay Özkan, İzmirli vatandaşlara gönderdiği bir SMS mesajı ile "bir asansör firması üzerinden CHP’li belediyelerde kişisel rant elde ettiklerine ilişkin" iddialara karşı dava açtıklarını bildirdi.

Katıldığı televizyon yayınında iddialarla ilgili açıklamalarda bulunan Özkan, "Çete onların babası, onlar çetenin ağababası. Memleketi o çete aracılığıyla 20 yıldır yönetiyorlar" dedi.

"İFTİRACILAR İÇİN YOLUN SONU"

OdaTV'nin özel haberine göre; Tuncay Özkan, yayından hemen sonra yaklaşık 5 milyon İzmirliye söz konusu iddialara ilişkin dava açıldığını belirten bir SMS attı. Mesajda, şu ifadeler yer aldı:

"İftiracılar için yolu sonu!

CHP, Genel Başkan Başdanışmanı Engin Özkoç ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'a asansör iftirasında bulunanlara dava açtı."

CHP'DEN 3 KİŞİYE SUÇ DUYURUSU

CHP, dün konuya ilişkin bir açıklama yayınladı. Açıklamada, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, eski Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve Sabah Gazetesi köşe yazarı Mahmut Övür hakkında ayrı ayrı suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.