CHP'li Tuncay Özkan'ın Ocak 2023 tarihinde, Karar TV'deki açıklamaları sosyal medyada gündem oldu

CHP İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Danışmanı Tuncay Özkan, 24 Ocak 2023 tarihinde Karar TV'de yaptığı açıklamalarla sosyal medyada gündeme oturdu.

CHP'li Tuncay Özkan'ın Ocak 2023 tarihinde, Karar TV'deki açıklamaları sosyal medyada gündem oldu

Özkan, seçim öncesinde bir anket firmasından kendisine gelen gizli bir anket sonucunu paylaştı. Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranı yüzde 26'ya düşmüştü. Özkan, halkın değişim istediğini ve karşısına makul bir aday çıkması halinde Erdoğan'ın seçimi kaybedeceğini iddia etmişti.

CHP Genel Başkan Danışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında seçimi kaybetmesinin bir numaralı sorumlusu ilan edildi.

Tuncay Özkan'ın 24 Ocak 2023 tarihinde Karar TV’de yaptığı açıklamada “Bir firmanın yaptırdığı gizli anket bana geldi. Yüzde 26 gözüküyordu Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi bazı direnç noktaları vardı. Mesela 29 direniyordu falan. Ama bugün ham haliyle o dağıtımlar şunlar, bunlar falan yüzde 26 gözüküyor. Karşısında kimse yokken. Böyle baktığımızda zaten halk karar vermiş neyi değiştireceğini görmüş, neyin değişmesi gerektiğine karar veren bir halkın önüne makul bir insan çıktığında zaten o çift kale maçı yeni çıkan oyuncu kazanır.” ifadelerini kullandı.

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