CHP'li tutuklu başkandan dikkat çeken mektup! Öyle olaylar anlattı ki...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında başlatılan 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklu yargılanırken, CHP'li belediyelere de operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, tutuklanmasının ardından gazeteci İsmail Saymaz’a beş sayfalık mektup gönderdi. Mutlu, mektubunda hakındaki iddiaları "siyasi kumpas" olarak değerlendirdi. Mutlu'nun, AKP ve MHP’li bazı isimlerin kendisine gözaltına alınmadan önce “AKP’ye geçersen kurtulursun” dediği iddiası da dikkat çekti.

1 MİLYON DOLAR İFTİRASI

Mutlu, iş insanı Emin Sönmez ile ilgili “1 milyon dolar verdim” iddiasını yalanlayarak “Emin Sönmez Bahçeli’ye çok yakın, saygın bir iş insanıdır. Kendisi ile hiçbir ticari ilişkim olmadı. İfadelerde de Sönmez, ‘Hasan Mutlu’ya 1 milyon dolar verdim dediler ama olmayan şeyi nasıl söylerim’ diyerek gerçeği ortaya koydu.” dedi.

Mutlu, kaçak kafe iddialarının eski meclis üyeleri ve görevden aldığı bir başkan yardımcısının kendisine olan husumeti nedeniyle ortaya atıldığını söyledi.

Mutlu kaçak kafe iddiaları ile ilgili, beş suç duyurusunda bulunduğunu, üçüne takipsizlik verildiğini belirtti.

" 'AKP'YE GEÇ KURTUL' DEDİLER..."

Mutlu, AKP ve MHP’li bazı isimlerin kendisine gözaltına alınmadan önce “AKP’ye geçersen kurtulursun” dediğini anlattı.

" 'YARIN ALACAKLAR' DEDİ"

Mutlu, AKP Bayrampaşa İlçe yöneticilerinden Mehmet Kaan Yürür’ün kendisini defalarca aradığını da ileri sürdü ve “Yürür, telaşlı şekilde ‘Abi yarın seni alacaklarmış, bizimkiler öyle söylüyor, dikkat et’ dedi. Arama kaydını silmemi istedi. Ben de sildim.” ifadelerini kullandı.

SAVCI DA ŞAŞIRDI

Mutlu, gözaltına alınacağını AKP kanadından öğrenmesine savcının da şaşırdığını ifade ederek, "Savcıya anlattığımda ‘Allah Allah, nasıl öğrendiler acaba’ dedi" diyerek anlattı.

Mehmet Kaan Yürür, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, iddiayı yalanlayarak "Konu tamamen iftiradır ve hayal ürünüdür. Hukuki hakkımı adalet önünde kullanacağım" dedi.

Bahçeli'ye yönelik sözleri nedeniyle tutuklanmıştı! Emekli albayın ifadesi ortaya çıktı. Söyledikleri gündem oldu