Eski bakandan bomba 'İmamoğlu' iddiası! Canlı yayında açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, Muharrem İnce'nin, Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisinin başına getirildiğini iddia etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hakkında başlatılan 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutukluluğu devam ediyor. TGRT Haber’de yayınlanan Taksim Meydanı programında dikkat çeken bir "İmamoğlu" iddiası gündeme geldi.

"MUHARREM İNCE OFİSİN BAŞINA GEÇTİ"

Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, "Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylık ofisinin başına getirildi" iddiasında bulundu.

İddiaya "İmamoğlu" cephesinden ya da Muharrem İnce'den şimdilik bir açıklama gelmedi.

Memleket Partisi kurucusu ve Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 18 Haziran 2025 tarihli daveti üzerine 24 Haziran günü yeniden CHP'ye katılmıştı.

2002-2018 yılları arasında CHP Yalova milletvekili olarak meclise giren İnce, iki dönem CHP Grup Başkanvekilliği görevini sürdürmüştü.

