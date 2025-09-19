Bakanlık duyurdu! Şehitlik statüsü değiştirildi. Artık onlar da şehit sayılacak

Türkiye'de neredeyse hemen her yıl çıkan, 'engellenemeyen' orman yangınları can yakmaya devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Orman Yangınlarıyla Mücadelede Görev Yapan Gönüllüler Hakkında Yönetmelik'e ilişkin değişikliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

'ŞEHİT' STATÜSÜNE ALINDILAR

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bu yıl yangınlarla mücadele sırasında; orman işçileri ve orman gönüllüllerin yanı sıra, hayatını kaybeden diğer gönüllüler ve vatandaşların da artık resmi olarak şehit statüsüne alındığını açıkladı.

Böylece; orman yangını gönüllüleri dışındaki; AFAD, Kızılay ve benzeri organizasyonların gönüllüleri ile sivil vatandaşlarca oluşturulan diğer gönüllüler ekipleri de şehit sayılacak.

İbrahim Yumaklı'nın açıklaması şöyle

"Bu düzenlemeyle ayrıca, bu yıl yangınlarla mücadele sırasında; orman işçileri ve orman gönüllülerinin yanı sıra, hayatını kaybeden diğer gönüllülerimiz ve vatandaşlarımız, resmi olarak da şehit statüsüne alınmış oldu. Geçmişten bugüne canlarını Yeşil Vatan için feda eden bütün orman şehitlerimize, bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimizin yakınları emanetimizdir"

