CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı

CHP’li Ünal Çeviköz 14 Mayıs’taki seçimde iktidara gelmeleri durumunda Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı. Çeviköz, AB ile müzakereler ve Ukrayna savaşı konusunda da neler yapacaklarını anlattı.

CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı

Yeniçağ Özel / Serkan Talan

14 Mayıs’ta yapılacak genel seçimi Avrupa da yakından takip ediyor. Avrupa basını seçim sonrası Türkiye’nin NATO’daki rolünün Avrupa Birliği ile ilişkilerin, Rusya ve Orta Doğu ile ilişkilerin nasıl yürütüleceğini merak ediyor.

Belçika merkezli internet sitesi Politico’da yayınlanan analizde seçimin tarihi önemine dikkat çekildi. Analizde mevcut ekonomik durum ve deprem felaketi sonrası iktidara yönelik oluşan öfkeye dikkat çekilerek yarışın oldukça çekişmeli geçmesinin beklendiği kaydedildi.

CHP’li Ünal Çevköz, Belçika basınında yayınlanan analizde Kılıçdaroğlu’nun seçimi kazanması durumunda yapılacakları açıkladı. Çeviköz, "Otoriter tek adam yönetiminden, çok daha demokratik bir süreç olan bir takım çalışmasına geçiş olacak" dedi.

Dış politikada yapılacaklar konusunda konuşan Çeviköz, Avrupa Birliği ile 2018’de durma noktasına gelen üyelik müzakerelerini devam ettirebileceklerinden emin olduklarını söyledi. Çeviköz, medyanın özgürleştirilmesi, yargı bağımsızlığı ve hukukun üstünlüğü gibi ülkeyi liberal bir zemine oturtacak reformlar yapacaklarının altını çizdi.

“AB İLE YAPILACAK GÖÇMEN ANLAŞMASINI YENİDEN GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ”

CHP’li Ünal Çeviköz, iktidara geldiklerinde gözden geçirecekleri bir diğer konunun ise AB ile yapılan göçmenlerin geri kabulü anlaşması olacağını söyledi. Çeviköz, birçok Avrupa ülkesinin Türkiye’yi sığınmacıların kontrol altına alınabildiğini bir havuz gibi gördüğüne dikkat çekerek, “Bu, Türkiye'nin sınırlarını açıp sığınmacıları Avrupa'ya akıtması gerektiği anlamına gelmiyor. Ancak ortak bir sığınmacı politikasını koordine etmemiz ve geliştirmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

SURİYELİ SIĞINMACILARI NASIL ÜLKELERİNE GÖNDERECEKLERİNİ AÇIKLADI

Çeviköz Belçika basınına yaptığı açıklamada Suriyeli sığınmacıları ülkelerine nasıl göndereceklerini açıkladı. CHP’li Çeviköz, "Yaklaşımımız, Suriye ekonomisini rehabilite etmek ve gönüllü geri dönüşlerin koşullarını oluşturmak olacaktır” ifadelerini kullandı.

İktidara gelmeleri durumunda Rusya ile tahıl anlaşmasının devam edeceğinin altını çizen Çeviköz, bunun yanında Türkiye’nin NATO üyesi olduğunun vurgusunu güçlü bir şekilde yapacaklarını söyledi. Çeviköz “Rusya ile görüşmelerimizde kesinlikle eşitler arasında bir ilişki arayacağız ama Rusya'ya Türkiye'nin bir NATO üyesi olduğunu da hatırlatacağız” dedi.

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