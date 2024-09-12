CHP’li Vekil elinde dürbünle uçak aradı. 6 yıldır bir tane yolcu uçağı inmedi

CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Merkez Havalimanı'nın yaklaşık 6 yıldır atıl durumda olmasına tepki gösterdi. Sarı, havalimanında hiç yolcu uçağı inmeyişine dikkat çekmek amacıyla elindeki dürbünle havaalanının önünde yolcu uçağı bekledi.

"DÜRBÜNLE BAKTIK, HALA BİR ŞEY GÖREMEDİK"

Serkan Sarı, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Geliri olan bu havaalanının gideri 169 milyon TL, yani gelirinin 169 katı. Bu havaalanına hala bir uçak inmedi. Bakan’a çağrıda bulunuyorum, bu havaalanını çalışır hale getirmek zorundasınız. Bu yatırımı yaptıysanız gelip bu havaalanında çalıştıracaksınız. Eğer havaalanı şirketleri, hava yolu şirketleri buna karar veriyorsa bırakın Bakanlığı hava yolu şirketleri yapsın.”

Sarı, havalimanının açıldığı günden itibaren tek bir yolcu uçağının inmediğine vurgu yaparak, "Bugün geliyoruz, acaba Bakan bir şeyler yapıyor da biz mi görmüyoruz diye, dürbünümüzle de geldik. Bakalım bu çalışmaların sonunda 5,5 yıl geçmiş olmasına rağmen 46 personelle çalışmaya başlayan, bugün 78 personele çıkan ve bir tane tarifeli uçak inmeyen bu havaalanına acaba ne yapılıyor diye inceleme yapmaya geldik. Bu gözlerimizle göremedik, dürbünümüzle baktık gene bir şey göremedik" ifadelerini kullandı.

Sarı, havalimanının yatırım maliyetinin 550 milyon TL'yi bulduğunu belirterek, “Soru önergemize verilen cevap, hava yolu şirketlerinin bu konuda gerekli bulmadığı, kârlı bulmadığı için uçak indirmek istemediği. Peki, bu havaalanını yaparken aklınız neredeydi? Kimin aklıyla bu yatırımı yaptınız, bu hesabı kim yaptı? Bu hesapsızlığın bedelini kim ödeyecek?” şeklinde eleştirilerde bulundu.

BAKANLARA VE CUMHURBAŞKANI'NA ÇAĞRI

Sarı, Ulaştırma Bakanı ve Cumhurbaşkanı'na seslenerek, Balıkesir Merkez Havalimanı'nın çalışır hale getirilmesi gerektiğini ifade etti. Sarı, "Bu havaalanını çalışır hale getirmek zorundasınız. Eğer bunu başaramıyorsanız sorumlular kimse çıkıp açıklama yapsın. Herkes konuştu ama bir tek icraat göremedik" dedi.

Sarı, Balıkesir halkının bu yatırımı çalışır hale getirilmesini istediğini belirterek, "Buraya Cumhurbaşkanı geldi, Ulaştırma Bakanı geldi, ama 6 yıldır hala bir uçak inmedi. Balıkesir halkının hakkını savunmaya devam edeceğim" dedi.