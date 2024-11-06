CHP'li vekil elinde tezekle komisyona daldı. Siyasiler şaşkına döndü

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Komisyon Başkanı AKP Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığı tarafından toplandı.

YUMAKLI BÜTÇEYE İLİŞKİN SUNUM YAPTI

Komisyonda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşülüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bakanlığının bütçesine ilişkin milletvekillerine sunum yaptı.

"NEREDE YAŞIYORSUNUZ" TEPKİSİ

Bakan Yumaklı'nın sunum yaptığı esnada CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Ne üretici korunuyor, ne de tüketici korunuyor" diyerek tepki gösterdi.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise AKP milletvekillerine buğday, arpa fiyatları üzerinden tepki göstererek, "Nerede yaşıyorsunuz" sorusunu yöneltti.

"HAYVANCILIK BİTTİ"

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun da elindeki tezeği iktidar partisi milletvekilleri sıralarına doğru göstererek, "Bir kahve 120 TL. Adalet mi bu? Çiftçi 1 litre süt yapacak primiyle beraber 13 lira. Sayın Bakan daha dün primi 1 lira yaptılar. Köylerde artık hayvan kalmadı. Tezek kokusu kalmadı. Hayvancılık bitti. Bunu bulana kadar akla karayı seçtim. Kaç tane yer aradım. Köylerde hayvan kalmadı" diyerek tepki gösterdi.