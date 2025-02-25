CHP'li vekil 'ithal et' skandalını açıkladı: Listenin başında Köfteci Yusuf var!

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, Brezilya'dan getirilen 8 bin 912 büyük baş hayvanı taşıyan geminin 20 Şubat'ta İskenderun Limanı’na yanaştığını belirterek, ''İthal hayvanların hangi firmalara ne kadar verildiğini gösteren listeye ulaştık. Liste başında Köfteci Yusuf yer alıyor. 3’üncü ve 4’üncü sırada ise Burger King ve McDonald's'a et tedariği sağlayan şirketler bulunuyor. Bu etler doğrudan vatandaşa sunulmuş olsa, insanlarımız en fazla 260-280 TL'den et alabilir'' dedi.

CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, "vatandaşların sırtından et baronlarının zengin olduğunu" belirterek, şu açıklamayı yaptı.