CHP'li vekil o değişikliğe yeşil ışığı yaktı. 50 ilde yaşayan herkesi ilgilendiriyor

Serhat Kaya - Bilecek / Yeniçağ

TBMM’nin tatile girmesi Bilecik’e gelen CHP Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP İl Başkanı Ali Özdemir ve Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam ile birlikte İl Genel Meclisinin son toplantısına katıldı. Yerel seçimler sonrası İl Genel Meclis üyelerine hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiremediğini belirten Milletvekili Tüzün, kendisinin de Cumhuriyet Halk Partisinde Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulunması nedeni ile yoğun bir süreç geçirdiğini ve bu nedenle ziyaretinin geciktiğini söyledi.

"BİZLER BU KENTTE DOĞUP BU KENTTE BÜYÜDÜK"

CHP Milletvekili Yaşar Tüzün burada yaptığı konuşmada seçilen her İl Genel Meclis üyesinin seçim döneminde bir partiye mensup olduğunu ancak seçim bittikten sonra seçilen İl Genel Meclis üyelerinin parti rozetlerini çıkartarak İl Genel Meclis üyesi rozetlerini takmaları gerektiğini söyledi. Tüzün yaptığı konuşmada, “Bizler bu kentte doğmuş, büyümüş ve yaşamını bugüne kadar bu kentte geçirmiş ve bundan sonrada bu kentte yaşamaya devam edecek olan insanlarız. Biliyorum ki her biriniz ilçesinde Bilecik merkezde aynı şekilde yaşamaya devam edeceğiz. O nedenle seçilinceye kadar her birimizin parti rozeti kuşkusuz vardı.

Ama seçildikten sonra sizin olduğu gibi her biriniz il genel meclisi rozeti taktınız, bende milletvekili rozeti taktım. Ve bu kentin bütün sorunlarını kuşkusuz sizin çözme şansınız olmadığını biliyorum. Bunun kamuyla, devletle, hükümetle, bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde bulunan Bakanlıklarla her türlü istişarede, her türlü diyalog kurmada sizin yanınızda olduğumuzu ifade etmek isterim. Kuşkusuz köylerimizin büyük sorunları var, sıkıntıları var. İmkanlarınız ölçüsünde yardımcı olmaya çalışıyorsunuz. Yeterli mi? Değil. Ama Türkiye’nin içinde bulunduğu bu malum ekonomik sorun sürecinde de bakıyorum çevre illere göre Bilecik İl Özel İdaresi açıkçası ifade etmem gerekir ki 50 ilin içerisinde her rakamsal olarak hem hizmet olarak gayet iyi noktada” dedi.

Tüzün ayrıca bir dönem ülke gündemini oldukça meşgul eden ‘Bütün Şehir Yasası’ ile ilgili de konuştu. Tüzün ‘Bütün Şehir Yasası’na kamu düzeni bütünlüğü açısından 51 ilinde bütün şehir yapılarak, eşitler arasına girmesinin doğru olduğunu düşündüğünü söyleyerek, “Türkiye’de bu yerel yönetim sisteminde yanlış bir algıda, yanlış bir oluşumda söz konusu, onunda altını çizmek istiyorum. Çünkü Türkiye’nin 81 ilinin 31 tanesi büyükşehir.

Büyükşehir statüsü ile il Belediye statüsü arasında büyük farklılık söz konusu. Örnek vermem gerekiyorsa, işte Eskişehir Büyükşehirde yaşayan Yaşar Tüzün, İller Bankasından katılım payı 4 buçuk liraysa, Bilecik’te yaşayan Yaşar Tüzün’ün İller Bankasından katılım payı 1.7, yani üçte bir. Dolayısıyla kamu düzeni bütünlüğü açısından, bunun altını çizerek ifade etmek istiyorum, kamu düzeni bütünlüğü açısından 51 ilinde bütün şehir yapılarak, eşitler arasına girmesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Şahsen ben öyle düşünüyorum.

Ve geçtiğimiz dönemde yani 27. dönemde Cumhur İttifakının bileşenleri Milliyetçi Hareket Partisi ve Adalet ve Kalkınma Partisinin mutfağında bu tür hazırlık yapılmıştı. Yanı yerel seçim öncesi böyle bir kanun, böyle bir düzenleme genel kurula sevk edilmedi, komisyona sevk edilmedi ama aynı zamanda mutfaklarında bunun görüşülmesi olmuştu. Yerel seçim takvimi başladığı için bu önümüzdeki döneme kalmış olabilir veya iptal de edilmiş olabilir.

Dolayısıyla ben kamu düzeni bütünlüğü açısından 31 ildeki bu büyükşehir statüsünün diğer 50 ilde de bütün şehir statüsünde kavuşulmasının doğru olduğuna inanlardanım. Böyle bir teklif gelirse de TBMM’de Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak her türlü desteği ve katkıyı vereceğimizi bilmenizi istiyorum” ifadelerini kullandı.