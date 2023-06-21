CHP’li vekilin odasının kapısı kırıldı. Meclis'te olay

CHP’li vekil Sevda Erdan Kılıç'ın TBMM'deki odasının kapısının kırıldığı iddia edildi. Kılıç, “Bu çok ciddi bir güvenlik zafiyetidir. TBMM’nin saygınlığına da gölge düşürecek niteliktedir” dedi.

CHP’li vekilin odasının kapısı kırıldı. Meclis'te olay

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, TBMM’deki A414 numaralı odasının kapısının zorlanarak açıldığını iddia etti.

Kılıç, “Milletvekillerinin kapılarını gören kamera kaydı yok. Ama biz Genel Sekreterlik’ten odanın bir elden geçirilmesi ve özellikle de bir böcek araması talebinde bulunduk” açıklamalarında bulundu.

"KAPI ZORLANMIŞ, DARBE ALMIŞ"

Sevda Erdan Kılıç konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Dün akşam 20.15 sıralarında, danışmanımla birlikte odadan ayrıldık, kilitledik, hiçbir sorun yoktu. Sabah danışmanım, 09.30 sıralarında geldiğinde, kapının açık olduğunu fark etti. Darbe almış, zorlanmış kapı.

"TBMM'NİN SAYGINLIĞINA GÖLGE DÜŞÜRECEK NİTELİKTE"

TBMM’ye vatandaşlar girerken birçok yerden aranarak geçiyorlar. Ama TBMM’de milletvekili odasının kapısı zorlanmış. Tabii bizim korkacağımız bir şey yok. Kimseden saklımız, gizlimiz de yok. Ama bu çok ciddi bir güvenlik zafiyetidir. Ve TBMM’nin saygınlığına da gölge düşürecek niteliktedir.

"BİR ADIM BİLE GERİ ATMAM"

Bugüne kadar ben çok kez hakaret duydum, tehditler aldım. O zaman da söylemiştim. Hiç korkmadım. Bundan sonra korkmam. Takip ettiğim hiçbir konu ile ilgili de bir adım bile geri atmam.

Ama bu çok ciddi ve önemli bir konu. Ciddi bir güvenlik zafiyeti. Bunun bir an önce araştırılarak sorumluların bulunması gerekiyor. Bu koridor çok sakin bir koridordur. Beş yıldır biz aynı odadayız. Ama son dönemde yeni gelen milletvekilleri ile birlikte, biraz kalabalık bir koridor haline geldi.

"KAMERA KAYDI YOK"

Maalesef Meclis’te, milletvekillerinin kapılarını gören kamera kaydı yok. Ama biz Genel Sekreterlik’ten odanın bir elden geçirilmesi ve özellikle de bir böcek araması talebinde bulunduk. Onu da yarın gerçekleştireceklerini söylediler. Bir an önce sonuçlanmalı ve TBMM’nin, Gazi Meclis’in saygınlığına göle düşürülmemeli.”

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