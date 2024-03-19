CHP'li yöneticilere Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltı

Kaynak: İHA
CHP'li yöneticilere Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltı
İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi Çiğli Gençlik Kolları Başkanı ve 3 ilçe yöneticisi, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan başkan ve yöneticiler, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de Cumhuriyet Halk Partisi Çiğli Gençlik Kolları Başkanı ve 3 ilçe yöneticisi, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla gözaltına alındı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çiğli Gençlik Kolları Başkanı Okan Er ve ilçe yöneticileri Umut Ergün, Özgür Kızıltepe ve Taner Kaplan, seçim çalışmaları sırasında duvarlara Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın figürlerini kullanıp, 'Hamza beni acil ara' yazdıkları öne sürüldü. Şikayet üzerine başkan ve üç yönetici büyük bir hızla Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Cumhurbaşkanı'na hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan Okan Er, yöneticileri Umut Ergün, Özgür Kızıltepe ve Taner Kaplan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece, yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

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