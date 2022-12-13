CHP'li Yunus Emre: Dışişleri Bakanlığını rüşvetçileri büyükelçi yapan bir bakanlık haline getirdiniz

CHP İstanbul Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Üyesi Yunus Emre, TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ederken, açıklamalarda bulunarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na sert tepki gösterdi.

CHP'li Emre konuşmasında; ASALA tarafından şehit edilen diplomat Bahadır Demir’i ve eşinin hatıralarına yer verdi. İktidar sıralarından yapılan sataşmalara yanıt veren Emre; “Arkadaşlar Türk diplomatının ne olduğunu bilmiyorsunuz. Öğreteceğim size dinleyin. Kardeşim beni böyle susturamazsınız!” diyerek tepki gösterdi.

"RÜŞVETÇİLERİ BÜYÜKELÇİ YAPAN BİR BAKANLIK HALİNE GETİRDİNİZ"

CHP'li Yunus Emre, "Bu sayın bakana göre; en başarılı büyükelçi atamaları siyasi atamalarmış. Adı rüşvetçiye çıkmış bir eski bakanı büyükelçi olarak atamış bir Dışişleri Bakanı bunu söyledi. Türkiye'ye layık bir Dışişleri Bakanı olamadınız bari ciddi bir insan olun." ifadeleriyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na tepki gösterdi.

CHP'li Yunus Emre sözlerine şöyle devam etti:

“Bahadır ile yeni evliydik. O 30 yaşındaydı, ben 26 yaşındaydım. Bir sabah onunla vedalaştım. Ve daha sonra morgda, soğuk ve paslanmaz çelik bir masanın üzerinde kurşunlarla delik deşik edilmiş cenazesini buldum.” Bu ne biliyor musunuz? Türk diplomatı olduğu için şehit edilmiş, Bahadır Demir’in eşinin satırları kardeşim. Türk diplomatı budur. Ve bu Dışişleri Bakanı çıkacak diyecek ki “en başarılı atamalarım siyasi atamalarım”. Yazıklar olsun! Rüşvetçileri büyükelçi yapan bir Bakanlık haline getirdiniz. Biliyorum nelerle iftihar ettiğinizi. Onun için verdiniz değil mi Cemal Kaşıkçı Dosyası’nı Suudilere? Bu tertemiz millete bu karayı çalamazsınız. Yeşil Amerikan dolarları için bizim milletimizin tarihini lekeleyemezsiniz. Bize bu lekeyi süremezsiniz! Gerçekleri duymak nasıl canınızı yakıyor ben bunu görüyorum.”