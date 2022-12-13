13 Aralık 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • CHP'li Yunus Emre: Dışişleri Bakanlığını rüşvetçileri büyükelçi yapan bir bakanlık haline getirdiniz

CHP'li Yunus Emre: Dışişleri Bakanlığını rüşvetçileri büyükelçi yapan bir bakanlık haline getirdiniz

CHP İstanbul Milletvekili Yunus Emre, TBMM'de yaptığı bir konuşmada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na tepki gösterdi. CHP'li Emre, "Dışişleri Bakanlığını rüşvetçileri büyükelçi yapan bir bakanlık haline getirdiniz. Yeşil Amerikan dolarları için milletimizin tarihini kirletemezsiniz." dedi.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 12:06
Takip Et

CHP'li Yunus Emre'den Dışişleri Bakanına tepki: Yeşil Amerikan dolarları için bizim milletimizin tarihini lekeleyemezsiniz

CHP'li Yunus Emre: Dışişleri Bakanlığını rüşvetçileri büyükelçi yapan bir bakanlık haline getirdiniz
+
Aa
-

CHP İstanbul Milletvekili ve Dışişleri Komisyonu Üyesi Yunus Emre, TBMM'de bütçe görüşmeleri devam ederken, açıklamalarda bulunarak Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na sert tepki gösterdi.

CHP'li Emre konuşmasında; ASALA tarafından şehit edilen diplomat Bahadır Demir’i ve eşinin hatıralarına yer verdi. İktidar sıralarından yapılan sataşmalara yanıt veren Emre; “Arkadaşlar Türk diplomatının ne olduğunu bilmiyorsunuz. Öğreteceğim size dinleyin. Kardeşim beni böyle susturamazsınız!” diyerek tepki gösterdi.

"RÜŞVETÇİLERİ BÜYÜKELÇİ YAPAN BİR BAKANLIK HALİNE GETİRDİNİZ"

CHP'li Yunus Emre, "Bu sayın bakana göre; en başarılı büyükelçi atamaları siyasi atamalarmış. Adı rüşvetçiye çıkmış bir eski bakanı büyükelçi olarak atamış bir Dışişleri Bakanı bunu söyledi. Türkiye'ye layık bir Dışişleri Bakanı olamadınız bari ciddi bir insan olun." ifadeleriyle Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na tepki gösterdi.

CHP'li Yunus Emre sözlerine şöyle devam etti: 

“Bahadır ile yeni evliydik. O 30 yaşındaydı, ben 26 yaşındaydım. Bir sabah onunla vedalaştım. Ve daha sonra morgda, soğuk ve paslanmaz çelik bir masanın üzerinde kurşunlarla delik deşik edilmiş cenazesini buldum.” Bu ne biliyor musunuz? Türk diplomatı olduğu için şehit edilmiş, Bahadır Demir’in eşinin satırları kardeşim. Türk diplomatı budur. Ve bu Dışişleri Bakanı çıkacak diyecek ki “en başarılı atamalarım siyasi atamalarım”. Yazıklar olsun! Rüşvetçileri büyükelçi yapan bir Bakanlık haline getirdiniz. Biliyorum nelerle iftihar ettiğinizi. Onun için verdiniz değil mi Cemal Kaşıkçı Dosyası’nı Suudilere? Bu tertemiz millete bu karayı çalamazsınız. Yeşil Amerikan dolarları için bizim milletimizin tarihini lekeleyemezsiniz. Bize bu lekeyi süremezsiniz! Gerçekleri duymak nasıl canınızı yakıyor ben bunu görüyorum.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
1
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
﻿AKP ve MHP’den istifa edip İYİ Parti’ye katıldılar
﻿İktidarın eski anketçisi açıkladı. ''Seçim ikinci tura kalmaz ama kalırsa...''
2
﻿İktidarın eski anketçisi açıkladı. ''Seçim ikinci tura kalmaz ama kalırsa...''
﻿İktidarın eski anketçisi açıkladı. ''Seçim ikinci tura kalmaz ama kalırsa...''
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
3
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿Çavuşoğlu’ndan Nebati’ye ‘gözlerdeki ışıltı’ göndermesi: Bütçemiz bittiğinde sayın bakanımızın gözlerine bakıyoruz
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
4
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Beşiktaş'ın istediği Onur Bulut'la ilgili flaş açıklama
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
5
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Meteoroloji’den ‘sel’ uyarısı. 12 kent için 'sarı' ve 'turuncu' alarm verildi
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
6
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
﻿Quaresma imza attı. Türkiye'ye geliyor. Herkes yeni takımını merak ediyor
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
7
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
﻿Cemal Enginyurt ile AKP'li Salih Cora arasında kavga çıktı: Hırsız olmaktansa küfretmek bin kere adamlıktır
﻿Bakan Bilgin’den EYT açıklaması
﻿Bakan Bilgin’den EYT açıklaması
﻿Bakan Bilgin’den EYT açıklaması
﻿Trabzonsporlu Bakasetas zirveye çıktı: Büyük ödülü aldı
﻿Trabzonsporlu Bakasetas zirveye çıktı: Büyük ödülü aldı
﻿Trabzonsporlu Bakasetas zirveye çıktı: Büyük ödülü aldı
﻿Dermatoloji Uzmanından deri şikâyetlerine yönelik kritik uyarı
﻿Dermatoloji Uzmanından deri şikâyetlerine yönelik kritik uyarı
﻿Dermatoloji Uzmanından deri şikâyetlerine yönelik kritik uyarı
﻿Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
﻿Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
﻿Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.