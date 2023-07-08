CHP'lileri bile çok güldürecek kariktatür. Emre Ulaş'tan muhteşem anlatım

Ancak bu kadar güzel anlatılırdı. Mizah ve gülmecenin ustası Emre Ulaş CHP’deki değişimle ilgili CHP’lileri bile güldürecek bir karikatür çizdi.

CHP'lileri bile çok güldürecek kariktatür. Emre Ulaş'tan muhteşem anlatım

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 52 oy oranıyla seçimi kazanmasının ardından CHP’de değişim rüzgarları başladı.

Karikatürleriyle hem güldüren hem de düşündüren Emre Ulaş CHP’deki değişimle ilgili ilginç bir karikatür çizdi.

İŞTE O KARİKATÜR:

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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile CHP Sözcüsü Faik Öztrak arasına da bir değişim polemiği yaşandı.

Karikatüründe Kılıçdaroğlu ve Faik Öztrak’a yer veren Ulaş şöyle çizdi:

Kılıçdaroğlu: Aman Faik bey, partide bazı değişimleirn başladığını hissettirmek partimizin sözcüsü olarak size düşüyor.

Faik Öztrak: Merak etmeyin, üzerinde çalışıyorum. Mesela… “Bu ucube sistem” yerine “Bu ucuube sistem” demeyi düşünüyorum. Sırada Saray’ın kibirlisi var. Çok radikal değişiklikler planlıyorum…

FAİK ÖZTRAK- TANJU ÖZCAN POLEMİĞİ

Tanju Özcan CHP’de değişim söylemine başkaldıran isimlerin başında geliyor ve “Değişim ve Adalet Yürüyüşü” adını verdiği eylem ile Bolu’dan Ankara’daki CHP Genel Merkezi’ne bir yürümeye başlamıştı.

Faik Öztrak değişim talebiyle Tanju Özcan için " Aslında bunu yaparak, iplerin kimin elinde olduğunu da açıklıyor" dedi. Öztrak’ın sözlerine “Sizin boynunuzdaki ipin kimlerin elinde olduğu belli” yanıtını veren Özcan “Eğer ispat edemezsen sen de dünyanın en namussuz ve şerefsiz adamı olmakla tarihe geçersin” dedi.

'Değişim' tartışmalarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu başlatmıştı.

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