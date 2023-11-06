CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda PM ve YDK seçimleri için oy verme işlemi başladı

Ankara Spor Salonu'nda devam eden CHP Kurultayı'nda oy pusulalarının basımının tamamlanmasının ardından PM ve YDK seçimleri için 23 sandıkta oy verme işlemine geçildi.

Seçimlerde 1366 delege 60 kişiden oluşan PM ve 15 kişilik YDK üyelerinin seçimi için oy kullanacak.

ÖZGÜR ÖZEL'İN ANAHTAR LİSTESİ AÇIKLANDI

Parti Meclisi için oylamaya geçilirken, CHP Genel Başkanlığına seçilen Özgür Özel'in anahtar listesi de delegelere dağıtıldı. Özgür Özel'in listesinde PM için 70 isim, Bilim, Yönetim, Kültür Platformu için 12 isim, Yüksek Disiplin Kurulu için ise 15 isim yer alıyor.

Özel'in 70 kişilik PM listesinde, Burhanettin Bulut, Ensar Aytekin, Özgür Ceylan, Sezgin Tanrıkulu, Ediz Ün, Hikmet Yalın Halıcı, Gökhan Zeybek, Özgür Karabat, Suat Özçağdaş, Deniz Yücel, Murat Bakan, Cumhur Uzun, Murat Çan, Ulaş Karasu, Gamze Taşçıer, İsmail Atakan Ünver ve Eylem Ertuğ Ertuğrul olmak üzere 17 milletvekili bulunuyor.

Özel'in listesinde mevcut Merkez Yönetim Kurulu'ndan (MYK) ise Tahsin Tarhan yer buldu. Listede, Gazeteci Ali Haydar Fırat, eski Genel Başkan Yardımcılarından Erdal Aksünger, eski Kadın Kolları Başkanı Fatma Köse ve CHP'nin ilk başörtülü Parti Meclisi üyesi Sevgi Kılıç da yer aldı.

Anahtar listede, önceki PM'den Gökhan Zeybek, Pınar Uzun Okakın, Özgür Karabat, Sevgi Kılıç, Selin Sayek Böke, Tahsin Tarhan, Gamze Taşçıer, Ahmet Hakan Uyanık ve Sezgin Tanrıkulu olmak üzere 9 isim de bulunuyor.

KUMPAS DAVASINDA YARGILANAN KOMUTAN DA LİSTEDE

Özel'in Bilim, Kültür Yönetim Platformu (BYKP) listesinde ise 12 isim bulunuyor. Bu isimlerden 8'i Parti Meclisi'ne direkt girecek. Listede yer alan Gökçe Gökçen, Gülşah Deniz Atalay ve Armağan Erdoğan cinsiyet kotası nedeniyle PM'ye girecek.

BYKP listesinde mevcut PM üyesi Ali Rıza Erbay ve Fethi Açıkel de yer aldı. Listede, FETÖ kumpası Askeri Casusluk Davası'nda 3 yıl hapis yatan ve daha sonra göreve iade edilen Tuğamiral Yankı Bağcıoğlu da bulunuyor.

YDK LİSTESİ 15 İSİMDEN OLUŞTU

Özel'in Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) listesinde ise şu isimler yer alıyor:

"Ekincan Aksoy, Esin Fatma Temel, Süleyman Bülbül, Turan Taşkın Özer, İsmail Emre Telci, Deniz Çakır, Özkan Tice, Muhittin Tığlı, Özgür Sağlam, Deniz Demiröz, Ali Balta, Aysemin Gülmez, Ayça Akpek, Nurdan Yücel, Hümeyra Akkuş."

PM'de 52 üye, adaylar arasından seçilirken listedeki 8 üye ise "Bilim Yönetim ve Kültür Platformu" kontenjanından belirleniyor. BYKP seçimlerinde Genel Başkan toplam 12 aday gösteriyor. Delegeler bu adaylardan 8'ini seçiyor.

ADAYLARIN TANITIM YARIŞI GERÇEKLEŞTİ

PM üye seçiminde "çarşaf liste" yöntemi uygulanacak. PM'ye girebilmek için 380 adayın başvuruda bulunduğu belirtiliyor. Her delegenin bu adaylar içinden 52 adayı işaretlemesi belli bir süreyi gerektirecek. Bu sürenin her delege için 3-4 dakikayı bulabileceği belirtiliyor.

Öte yandan PM'ye aday olan partililer, salonda renkli görüntüler oluşmasına neden oluyor. Adaylar oluşturdukları stantlarda tanıtım yapıyor. Salonun her yerinde ise adayların afişleri asılı. Bazı adaylar ise hazırladıkları eşantiyonları dağıtarak tanıtımını yapıyor.