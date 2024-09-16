CHP'nin acı günü: 22 yaşındaki meclis üyesi hayatını kaybetti

Cumhuriyet Halk Partisi Dikili Meclis Üyesi Ata Uysal, gece saatlerinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. 22 yaşındaki genç meclis üyesinin ölümü, ailesi ve partisini yasa boğdu.

Kaza, gece saat 02.00 sıralarında Dikili-Çandarlı Yolu üzerinde gerçekleşti. Alınan bilgiye göre, motosikletiyle seyir halinde olan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Dikili Meclis Üyesi Ata Uysal (22), direksiyon hakimiyetini kaybederek araçla birlikte sürüklendi.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri intikal etti. Jandarma yolda güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralanan Uysal, ambulansla hastaneye kaldırdı. Genç meclis üyesi Ata Uysal, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Ata Uysal'ın cenazesi yapılan inceleme sonrasında morga kaldırılırken, 22 yaşındaki genç meclis üyesinin ölümü, ailesi ve partisini yasa boğdu.