CHP'nin Alaca Belediye başkan adayı istifa etti

Sosyal medya hesabından akşam saatlerinde bir paylaşım yapan Hüseyin Türk, ''Bana değer veren büyüklerim, küçüklerim ve kardeşlerim, desteğini çekmeyen, her konuda yardımcı olan siyasi arkadaşlarım, üzgünlüğüm ile adaylığımdan çekildim. Bu durumdan CHP Alaca Teşkilatı'nın hiçbir suçu yoktur, kendi düşüncelerimle ve sıkıntılarımla adaylıktan çekildim. Herkese başarılar dilerim'' şeklinde konuştu.



CHP, Alaca Belediye ve İl Genel Meclis üyesi aday listelerini İlçe Seçim Kuruluna teslim etti. CHP Alaca Belediye Başkan adayı Hüseyin Türk'ün adaylıktan çekilmesinin ardından yeni bir aday belirlendi. 31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için CHP’nin Alaca Belediye Başkan adayı Hüseyin Çinkaya olarak değiştirildi.