CHP'nin Ankara aday listelerine MHP'li isimler damga vurdu

CHP'de yerel seçim mesaisi sürüyor. MYK toplantısından sonra karar kılınan isimler PM'ye bildirldi. PM'de Ankara'nın ilçe başkan adayları da netlik kazanıyor.
İşte CHP'nin Ankara'nın ilçelerinde aday gösterdiği isimlerin listesi:
Mamak: Veli Gündüz Şahin
Polatlı: MHP mevcut Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, CHP’nin Polatlı Belediye Başkan adayı oldu.
Gölbaşı: MHP eski Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaş, CHP’nin Gölbaşı adayı oldu.
Beypazarı: 2014 MHP Beypazarı adayı Dr. Özer Kasap CHP’nin Ankara Beypazarı adayı oldu.
Kızılcahamam: MHP 2014 Kızılcahamam Belediye Başkanı Çoşkun Ünal, CHP’nin Kızılcahamam adayı oldu.
Nallıhan: AKP eski Nallıhan ilçe Başkanı Ertunç Güngör, CHP’nin Nallıhan adayı oldu.
Kalecik: İYİ Parti Kalecik eski İlçe Başkanı Satılmış Karakoç, CHP’nin Kalecik adayı oldu.