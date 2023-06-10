CHP’nin asi çocuğu Tanju Özcan yine verdi veriştirdi. "Koltuk için susmam"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonrası katıldığı ilk canlı yayında soruları yanıtladı. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalar üzerinden dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

CHP’nin asi çocuğu Tanju Özcan yine verdi veriştirdi. "Koltuk için susmam"

Özellikle kaçak göçmenler konusunda yaptığı açıklamalar ve Bolu Belediyesi'nde bu konuda attığı adımlarla gündemde olmaya devam eden Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, mensubu olduğu CHP'ye dair paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

Özcan bu defa da seçim sonrası ilk canlı yayınına katılan ve soruları yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na dair bir paylaşımda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamalardan bir değişime açık olmadığı fikrini çıkaran Özcan sosyal medya hesabından şunları yazdı:

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"Dün akşam Sn Genel Başkanı dikkatle izledim. Özetle değişim değişmeyen tek şey, her şey, herkes değişebilir de değişmeyecek tek lider benim diyor.

Kusura bakmasın arkadaşlarım beni düşünerek yazma diyor ama Sn Kılıçdaroğlu ben de değişimin parçasıyım demeden susamam…

Koltuk için susmam gerekir ise DEĞİŞİM den nasibimi alırım"

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