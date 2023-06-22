CHP'nin asi çocuğu Tanju Özcan'a kesin ihraç istemi

CHP’de seçimin ardından ‘değişim’ çıkışının simge isimlerinden biri olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kesin ihraç talebiyle yüksek disiplin kuruluna sevk edildi.

Haberin ardından Twitter hesabından bir kelimelik açıklama yapan Özcan, "Başkaldırıyorum" mesajını yayınladı.

DİKKAT ÇEKEN MESAJ

Tanju Özcan, bugün Twitter hesabından CHP'nin 81 il başkanının ortak açıklamasına tepki göstermiş ve "Kabul etmiyorum!!! Örgütlerin bu seçim sebebiyle suçlanması haksızlıktır. “KRAL ÇIPLAK” ifadelerini kullanarak şu mesajı yazmıştı:

"Canan Kaftancıoğlu’nun 55’i atama olarak göreve gelen CHP İl Başkanları ortak açıklamasını okudum.

‘Çevir kazı yanmasın’ gibi bir açıklama olmuş. Neredeyse hiç suçu olmayan, listeler için fikri dahi sorulmayan örgütlere; “Suç birazda bizim” anlamına gelecek sözler söyletilmiş.

Kabul etmiyorum!!! Örgütlerin bu seçim sebebiyle suçlanması haksızlıktır. “KRAL ÇIPLAK”

Seçimi kaybeden Sayın Genel Başkan, onu bunu değiştirerek günü kurtarmaya çalışacağına, derhal kendi değişiminin önünü açacak kurultay zamanını açıklamalıdır."

GERİ DÖNÜŞÜ 10 GÜN SÜRDÜ

Geçen yıl Yüksek Disiplin Kurulu tarafından geçici olarak bir yıl partiden ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan 10 gün önce CHP'ye dönmüştü.