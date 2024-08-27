MHP’li başkan silahlı saldırıda hayatını kaybetti! Vuran şahıs ATV ile kaçtı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
MHP’li başkan silahlı saldırıda hayatını kaybetti! Vuran şahıs ATV ile kaçtı

Rize’de MHP Derepazarı İlçe Başkanı Şaban Kap, aynı fabrikada çalıştığı Bayram K.'nın silahlı saldırısına uğrayarak hayatını kaybetti.

Tersane Çay Fabrikası’nda iş arkadaşlarıyla tartışan Bayram K., tartıştığı kişiler tarafından fabrika yönetimine şikayet edildi.

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Şikayetten haberdar olan Bayram K., çalıştığı çay fabrikasından ayrılarak ATV’si ile ilçe merkezine doğru giderken, aynı fabrikada çalışan Şaban Kap ile karşılaştı.

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ATV’den inen Bayram K. ile aracından inmeyen Şaban Kap arasında bir konuşma gerçekleşti. Bu sırada Bayram K., belinden çıkardığı tabancayla Şaban Kap’a ateş etmeye başladı.

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ATV İLE KAÇTI İLE KAÇTI

Olayı gören çevredekiler hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak ambulans ve polis ekiplerini olay yerine çağırdı. Göğsünden ağır yaralanan Kap, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (RTEÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden ATV ile kaçan Bayram K. için arama çalışmaları başlatıldı ve olayla ilgili soruşturma açıldı.

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