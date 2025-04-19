CHP'nin düzenlediği Gazze yürüyüşünde polis eylemcilere müdahale ediyor

CHP İstanbul İl Başkanlığı, "Gazze’de soykırıma, katliama ve tehcire hayır demek için" Tünel’den Taksim’e yürümek üzere toplandı.

Polis ekipleri alanı barikatlarla kapattı. CHP'liler, polis ekiplerine 'Anayasa' hatırlatması yaparak tepki gösterdi, barikatların açılmasını istedi.

Öte yandan alana üniversite öğrencilerinin de yoğun katılımı oldu. Polis ekipleri ile barikata yüklenen grup arasında arbede çıktı.

Filistin için Tünel’den Taksim’e yürümek isteyen CHP’liler polis barikatıyla Tünel’de durduruldu.

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