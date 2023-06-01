CHP'nin eski defterlerini açtılar. FETÖ'den tutuklu gazeteciler tek tek sayılıp bakın ne yapılmıştı

Editör: Osmancan Erok

Cumhurbaşkanlığı seçimleri 28 Mayıs’ta tamamlandı. Kesin olmayan sonuçlara göre Recep Tayyip Erdoğan yüzde 52 oyla seçimi kazandı.

Erdoğan’ın seçimi kazanmasının ardından CHP’ye yönelik eleştiriler gelmeye başladı. Sosyal medyada CHP’nin eski defterleri de açılmaya başlandı.

Zeki Atıcı isimli kullanıcı, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 15 Temmuz’dan sonra düzenlediği mitinge FETÖ’den tutuklu gazetecilerin isimleri tek te saydığı görüntüleri paylaşarak, “Siz AKP'lilere koyun demeye devam edin, kendi tarafınıza bakmadan...” dedi.

Kılıçdaroğlu isimleri tek tek sayarak yoklama aldı. Halk ise burada diyerek karşılık verdi. Kılıçdaroğlu isimleri saydıktan sonra halkın da alkışladığı görülüyor.

Sayılan isimlerden bazıları; Murat Sabuncu, Aslı Erdoğan, Kadri Gürsel Necmi Atay, Nazlı ılıcak, Hakan kara, Atilla taş….

Kılıçdaroğlu isimleri saydıktan sonra, "Onlar şu anda hapiste ama onlar şu anda Adana meydanında, yüreklilerin bulunduğu meydanda" demişti.

Atıcı’nın yorumu şu şekilde:

Benim CHP ile tüm ilişkimi kestiğim olay budur, 15 Temmuz'un hemen sonrası bu miting. Adana'da Uğur Mumcu Meydanı'nda. Kılıçdaroğlu ne kadar fetö medyasında yazan tetikçi varsa hepsinin ismini zikredip yoklama aldırdı, sonra da "onlar da burada, Uğur Mumcu Meydanı'nda" diye bu zombilere alkışlattı. Siz AKP'lilere koyun demeye devam edin, kendi tarafınıza bakmadan...