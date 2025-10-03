CHP'nin İstanbul kurultayı davasında flaş karar

CHP'nin İstanbul kurultayı davasında flaş karar

CHP'nin İstanbul İl Kurultayı ile ilgili görülen davada yeni bir gelişme yaşandı. Dava 21 Kasım'a ertelenirken tedbir kararı hakkında istinaf süreci beklenecek.

CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştıran İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde “kongre iptal” davası 21 Kasım'a ertelendi.

Öte yandan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla Gürsel Tekin’in kayyımlığı devam edecek.

Mahkeme reddi hakim talebini de reddederken; Gürsel Tekin'in kayyum olarak devam etmesi yönündeki eski kararda CHP’nin yaptığı itirazın İstinaf'taki sürecinin beklenmesine karar verildi.

