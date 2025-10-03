CHP'nin İstanbul kurultayı davasında flaş karar

CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştıran İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde “kongre iptal” davası 21 Kasım'a ertelendi.
Öte yandan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararıyla Gürsel Tekin’in kayyımlığı devam edecek.
Mahkeme reddi hakim talebini de reddederken; Gürsel Tekin'in kayyum olarak devam etmesi yönündeki eski kararda CHP’nin yaptığı itirazın İstinaf'taki sürecinin beklenmesine karar verildi.
CHP'nin İstanbul Kurultay'ı davası ertelendi! Uğur Poyraz'ın canlı yayın açıklaması gündem oldu