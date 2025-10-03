CHP'nin İstanbul Kurultay'ı davası ertelendi! Uğur Poyraz'ın canlı yayın açıklaması gündem oldu

CHP'nin İstanbul İl Kurultayı ile ilgili görülen davada reddi hakim talebi reddedilerek dava 21 Kasım'a ertelendi. Tedbir kararı hakkında istinaf süreci beklenecek. O zamana kadar 'kayyum' Gürsel Tekin görevine devam edecek.

Hukukçu Uğur Poyraz Sözcü tv'de mahkemenin kararını değerlendirdi. İstinaftaki hakimlerin isterse öğleden sonra karar verebileceğini söyleyen Poyraz'ın "Hukuksuzluk karar vermeyi geciktirerek yapılıyor." değerlendirmesi dikkat çekti.

Poyraz'ın değerlendirmesi şöyle

"İSTİNAFTAKİ HAKİMLER İSTERSE..."

"Mahkeme bir karar verdi. Bana göre yanlış. Yapılması gereken istinafın bir an önce karar vermesi. İstinaftaki hakimler siyasi bir krizin derinleşmesini istemiyorlarsa önlerine alır, öğleden sonra karar verirler. Hukuksuzluk karar vermeyi geciktirerek yapılıyor.

"KAOSUN AYLARCA SÜRMESİNİ İSTİYORLAR"

Bence aylarca bu kaosun sürmesini istiyorlar. CHP'nin meydanlarda olmasını istmeiyorlar." değerlendirmesi yaptı."

