CHP'nin İstanbul Kurultay'ı davası ertelendi! Uğur Poyraz'ın canlı yayın açıklaması gündem oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP'nin İstanbul Kurultay'ı davası ertelendi! Uğur Poyraz'ın canlı yayın açıklaması gündem oldu

CHP'de Kasım 2023'te Özgür Çelik'in İl Başkanı seçildiği İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada CHP'nin reddi hakim talebini reddildi. Gürsel Tekin'in kayyumluğa devam edecek. Hukukçu Uğur Poyraz'dan konuyla ilgili gelen ilk açıklama gündem oldu.

CHP'nin İstanbul İl Kurultayı ile ilgili görülen davada reddi hakim talebi reddedilerek dava 21 Kasım'a ertelendi. Tedbir kararı hakkında istinaf süreci beklenecek. O zamana kadar 'kayyum' Gürsel Tekin görevine devam edecek.

Hukukçu Uğur Poyraz Sözcü tv'de mahkemenin kararını değerlendirdi. İstinaftaki hakimlerin isterse öğleden sonra karar verebileceğini söyleyen Poyraz'ın "Hukuksuzluk karar vermeyi geciktirerek yapılıyor." değerlendirmesi dikkat çekti.

vveee.png

Poyraz'ın değerlendirmesi şöyle

"İSTİNAFTAKİ HAKİMLER İSTERSE..."

"Mahkeme bir karar verdi. Bana göre yanlış. Yapılması gereken istinafın bir an önce karar vermesi. İstinaftaki hakimler siyasi bir krizin derinleşmesini istemiyorlarsa önlerine alır, öğleden sonra karar verirler. Hukuksuzluk karar vermeyi geciktirerek yapılıyor.

"KAOSUN AYLARCA SÜRMESİNİ İSTİYORLAR"

Bence aylarca bu kaosun sürmesini istiyorlar. CHP'nin meydanlarda olmasını istmeiyorlar." değerlendirmesi yaptı."

CHP'nin İstanbul kurultayı davasında flaş kararCHP'nin İstanbul kurultayı davasında flaş karar

Ahmet Hakan bombayı patlattı! 'Önümüzdeki günlerde...'Ahmet Hakan bombayı patlattı! 'Önümüzdeki günlerde...'

Son Haberler
Beslenme tuzağı! Uzmanlar o alışkanlığa 'dur' dedi
Beslenme tuzağı! Uzmanlar o alışkanlığa 'dur' dedi
Nesli tükenme tehlikesindeki kuşların yuvasıydı… Tamamen kurudu
Nesli tükenme tehlikesindeki kuşların yuvasıydı… Tamamen kurudu
Fatih Altaylı ilk kez hakim karşısında! İşte Altaylı'nın savunması
Fatih Altaylı ilk kez hakim karşısında! İşte Altaylı'nın savunması
Anne ayı yavrusunu kurtardı: Bolu Ormanı'nda korku filmi gibi kaçış!
Bolu Ormanı'nda korku filmi gibi kaçış!
Milan Skriniar'ın dünyası başına yıkıldı! Tam bir düş kırıklığı: Öyle bir şey yaşandı ki...
Skriniar'ın dünyası başına yıkıldı! Tam bir düş kırıklığı: Öyle bir şey yaşandı ki...