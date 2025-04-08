CHP'nin İstanbul mitinginde yer ve tarih netleşti. Sloganı da belli oldu

CHP, Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyona tepki için İstanbul’da mitinglere başlıyor. İlk durak yarın Şişli. Slogan: "Millet İradesine Sahip Çıkıyor." Özgür Özel de katılacak.

CHP, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik operasyona karşı halkı meydanlara çağırıyor. İstanbul’daki ilk miting, 9 Nisan 2025 Çarşamba günü Şişli’de düzenlenecek. Saat 20.30’da başlayacak etkinliğin sloganı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" olarak belirlendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılacağı miting, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın aynı operasyon kapsamında tutuklanmasıyla daha da anlam kazandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Milletimiz iradesine ve helal oylarıyla seçtiği başkanlarına sahip çıkıyor. Şişli’de Genel Başkanımız Özgür Özel ile buluşuyoruz. Ya hep beraber ya hiçbirimiz!" ifadeleriyle halkı davet etti. Parti, bu mitingi bir başlangıç olarak görüyor.

Özgür Özel’in 21. Olağanüstü Kurultay’da duyurduğu takvime göre, her çarşamba İstanbul’un farklı bir ilçesinde gece mitingleri düzenlenecek. Ayrıca 13 Nisan’da Samsun’da, 19 Mayıs’ta ise İzmir’de büyük buluşmalar planlanıyor.

Miting serisi, İmamoğlu’na destek mesajını güçlendirmeyi ve halkın iradesine vurgu yapmayı hedefliyor. CHP, operasyonun siyasi bir hamle olduğunu savunarak, bu süreci demokratik bir mücadeleyle aşmayı planlıyor. Şişli’deki buluşma, hem yerel hem de ulusal çapta ses getirmesi beklenen bir etkinlik olarak öne çıkıyor.