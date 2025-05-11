CHP’nin İstanbul’daki miting adresi belli oldu

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyonlara karşı başlatılan halk buluşmaları devam ediyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, hafta sonları farklı şehirlerde mitingler düzenlerken, çarşamba akşamları İstanbul’un çeşitli ilçelerinde halkla bir araya gelmeyi sürdürüyor.

“Millet iradesine sahip çıkıyor” sloganıyla gerçekleştirilen mitinglerin İstanbul’daki ilk durağı Şişli, ikinci durağı Beylikdüzü, üçüncü durağı Başakşehir, dördüncü durağı ise Beyazıt Meydanı olmuştu. Bu hafta çarşamba günü yapılacak beşinci mitingin adresi ise Silivri olarak açıklandı. Miting, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30’da düzenlenecek.