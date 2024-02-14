CHP’nin istifa eden Belediye Başkanı: CHP yönetimi ve genel başkanı 31 Mart’ta Bay bay Türkiye diyecek

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), geçtiğimiz gün kalan ilçelerde yerel seçimler için adayları belirledi ve Parti Meclisi’ne sundu. Adana’nın Çukurova ilçesinde Belediye Başkan Adayı olarak mevcut Belediye Başkanı Soner Çetin’in yerine Emrah Kozay aday olarak gösterildi. Bunun üzerine Çukurova Belediye Başkanı Çetin, CHP’nin ilkelerinden uzaklaştığını ve gasp edildiğini söyleyip partisinden istifa ettiğini açıkladı.

“TÜRKİYE’NİN EN BAŞARILI BELEDİYE BAŞKANI SEÇİLDİM, ADAY GÖSTERİLMEDİM”

Çukurova Belediye Başkanı Çetin, istifasının ardından konuyla ilgili açıklama yaptı. Soner Çetin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından verilen sözleri tutmadığını ifade etti ve Özel’in partililere ön seçim yapılacağına dair söz verdiğini fakat daha sonra ön seçim yapılamayacağını, başarılı olan mevcut belediye başkanlarını yeniden aday göstereceklerini söylediğini iletti.

“Tüm kamuoyu araştırmalarında Türkiye’nin en başarılı belediye başkanı seçilmemize rağmen, yüzde 68 memnuniyet oranım olmasına rağmen aday gösterilmedim.” İfadesini kullanan Çetin, yerine Çukurova’nın sorunlarından haberdar olmayan birinin aday göstertildiğini kaydetti.

BİRÇOK KİŞİ İSTİFA ETTİ

CHP’den istifa etmesinin ardından, partiden birçok kişinin de istifa ettiğini ileten Çetin, “Ben istifa etmeyin dememe rağmen dinlemediler. Çünkü Adana’da inanılmaz tepki oluşmuş durumda. Zaten mevcut belediye başkanı başarısız. Bugüne kadar algıyla getirdi. Şimdi partiden istifa ettiğim için rahat konuşuyorum. “ dedi.

Çetin, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı’nın gelmiş geçmiş en başarısız belediye başkanı olduğunu söyledi ve buna rağmen kendisi Çukurova’dan, Akif Kemal Akay ise Seyhan’dan aday olsaydı dengelerin tutulabileceğini kaydetti.

“31 MART’TA CHP YÖNETİMİ ‘BAY BAY TÜRKİYE’ DİYECEK”

CHP’de isyanların devam ettiğini aktaran Soner Çetin, Özgür Özel’in CHP tarihindeki en kısa süreli genel başkan olacağını ifade etti.

“Bu yapıyla 31 Mart’ta kesinlikle CHP sandıkta önemli bir ders almış olacak, sandığa gömülecek. Ata, baba partimizi büyük bir hezimet bekliyor. Yeni CHP yönetimi ve genel başkanı da 31 Mart’ta ‘Bay bay Türkiye’ diyecek ve gidecek.” açıklamasında bulunan Çetin, 31 Mart’tan sonra çok güzel bir CHP yönetimi kurulacağını ve o zaman partide yer almayı isteyeceğini söyledi.

Diğer taraftan, Soner Çetin, yerel seçimlere bağımsız aday olarak ya da başka bir partiden katılmak için görüşmelerinin devam ettiğini duyurdu.

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