CHP’nin kazandığı ilçede seçim iptal edildi. 2 Haziran’da seçim yenilenecek

Kayseri’nin Pınarbaşı içesinde 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde CHP'nin Belediye Başkan Adayı Deniz Yağan yüzde 33,30'luk oranla 5 bin 82 oy alıp seçimi kesin olmayan sonuçlara göre kazanmıştı.

MHP'nin adayı Menduh Uzunluoğlu ise yüzde 31,18'lik oranla 4 bin 758 oyla seçimi kaybetmişti.

CHP’nin uzun yılların ardından kazandığı ilçede MHP'nin itirazlarından sonra seçimin iptal edildiğini bildirdi.

CHP İL BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Pınarbaşı İlçe Seçim Kurulu tarafından 03.04.2024 tarihinde verilen karar ile Pınarbaşı ilçesinde, halkımızın helal oyları ile kazandığımız seçim iptal edilmiştir.

Adliyeye kalabalık bir grupla gelerek, ilçe seçim kurulu başkanını darp eden, tehdit eden, hakaretler eden ve partimize iftiralar atan Milliyetçi Hareket Partisi’nin; itirazı her ne hikmetse aynı ilçe seçim kurulu başkanının vermiş olduğu karar ile iptal edilmiştir.

Pınarbaşı’dan tüm Türkiye’ye haykırıyoruz. Hak, hukuk, adalet anlayışımızla Pınarbaşı’yı halkın helal oylarını asla yalnız bırakmayacağız. Verilen karara karşı yasal itiraz süreçlerini takip edeceğiz. Halkımızın hiç şüphesi olmasın! Pınarbaşı’yı yeniden biz kazanacağız."