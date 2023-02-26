CHP’nin 'Kızılay’daki usulsüzlükler araştırılsın' önergesi 4 yıldır Meclis’te bekletiliyor

CHP'li vekiller, deprem felaketinde AHBAP Derneği'ne çadır satmasıyla yeniden gündeme oturan Kızılay'daki yolsuzlukların araştırılması için 2019 yılında TBMM'ye önerge vermişti. 2019 yılında verilen önerge 4 yıldır Meclis'te bekliyor.
Önergeyi sosyal medya hesabında paylaşan CHP Balıkesir Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Ensar Aytekin, şunları söyledi:
"Kızılay'daki rezaletleri 2019'da gündeme taşıyıp, gelin bu kurumu araştıralım dedik. Eğer araştırmaları yapsaydık, bu kurum bugün yolsuzluklarla liyakatsızlıklarla anılmayacaktı. Çadır satamayacaklardı! Önerge Mecliste bekliyor. Gündeme gelenler de Cİ oylarıyla reddedildi!"
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