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  • CHP’nin 'Kızılay’daki usulsüzlükler araştırılsın' önergesi 4 yıldır Meclis’te bekletiliyor

CHP’nin 'Kızılay’daki usulsüzlükler araştırılsın' önergesi 4 yıldır Meclis’te bekletiliyor

AHBAP platformuna çadır sattığının ortaya çıkmasının ardından tartışmaların odağında olan Kızılay ile ilgili bir ayrıntı dikkat çekti. CHP’li Milletvekili Ensar Aytekin’in Kızılay’daki yolsuzluk iddialarının araştırması için verdiği araştırma önergesi 4 yıldır Meclis’te bekletiliyor.

Haber Giriş: 26 Şubat 2023 Pazar - 15:26
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CHP’nin 'Kızılay’daki usulsüzlükler araştırılsın' önergesi 4 yıldır Meclis’te bekletiliyor

CHP’nin 'Kızılay’daki usulsüzlükler araştırılsın' önergesi 4 yıldır Meclis’te bekletiliyor
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CHP'li vekiller, deprem felaketinde AHBAP Derneği'ne çadır satmasıyla yeniden gündeme oturan Kızılay'daki yolsuzlukların araştırılması için 2019 yılında TBMM'ye önerge vermişti. 2019 yılında verilen önerge 4 yıldır Meclis'te bekliyor.

Önergeyi sosyal medya hesabında paylaşan CHP Balıkesir Milletvekili ve İçişleri Komisyonu Üyesi Ensar Aytekin, şunları söyledi:

"Kızılay'daki rezaletleri 2019'da gündeme taşıyıp, gelin bu kurumu araştıralım dedik. Eğer araştırmaları yapsaydık, bu kurum bugün yolsuzluklarla liyakatsızlıklarla anılmayacaktı. Çadır satamayacaklardı! Önerge Mecliste bekliyor. Gündeme gelenler de Cİ oylarıyla reddedildi!"

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