CHP'nin olay adamı Tanju Özcan'dan İYİ Parti açıklaması

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan dikkat çeken ittifak açıklaması geldi. Özcan, Bolu'da İYİ Parti ile ittifaka açık kapı bıraktı.

KAYNAK: DHA
CHP'nin olay adamı Tanju Özcan'dan İYİ Parti açıklaması

Tanju Özcan, belediye binasında gazetecilerle bir araya gelerek seçim sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'den ihraç edildikten sonra yeni yönetimin başa gelmesiyle afla partiye geri dönen Özcan, Bolu Belediye Başkanlığı için yeniden aday olacağını açıkladı.

91cca6ee5acc076caebb51d9dff40974.jpg"BİR TANE ARAPÇA TABELA YOK BURADA"

Özcan, "Yeni yaklaşımım eskisinden farklı olmayacak. Söz verdik. Seçimi kazandığımızda, 'Bu, çok büyük bir tehlikedir' dedik. Sonuç itibarıyla göreve geldiğimizde, Bolu'da 20 bine yakın sığınmacı vardı, Türkiye'de bu rakam 4, hatta 5 kat artmasına rağmen şu anda Bolu'da, bu sayı 4 binin altına düştü. Bizim uygulamalarımız sayesinde Afgan dalgasından hiç etkilenmedik. Bunu zaten şehir dışından gelen insanlar da somut olarak söylüyor. Bir tane Arapça tabela yok burada. Bir tane verilmiş iş yeri ruhsatı yok. Aynı kararlılıkla devam. Türkiye de böyle kararlı adımları atarsa, bunların başında da geri dönüş anlaşmasında tek taraflı çekilmesidir. Bu sığınmacılar Suriye'ye dönmek istemiyorlarsa, bırakın gitmek istedikleri yere gitsin. Türkiye'ye örnek olması için bazı girişimlerde bulunduk, bununla ilgili çok üzerimize geldiler. Netice itibarıyla dışarıdan gelenlere sorarsanız; o kadar mutlu oluyorlar ki. Bolu'ya bu nedenle ciddi sayıda turist gelmeye başladı, Türkiye içinde turlar gelmeye başladı" dedi.

"BOLU ÖZELİNDE BİRLİKTELİĞİN SAĞLANACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

İYİ Parti'nin yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapmayacağı yönündeki açıklamalarının hatırlatılması üzerine Özcan, "İYİ Partili arkadaşlarımızla, İYİ Parti ile seçimlerde gayet uyumlu bir şekilde çalıştık. İYİ Partili bir arkadaşımız hala başkan yardımcılığı görevini sürdürüyor. Resmi olmasa da tabanda bir ittifak sağlanacağını düşünüyoruz. Kendi yoldaşımız gibi, kendi kardeşimiz gibi görüyoruz. Siyaseten de birçok mevzuya aynı noktadan bakıyoruz. Resmi olmasa da Bolu özelinde tabanda bu birlikteliğin sağlanacağını düşünüyorum" diye konuştu.

İlgili Haberler
CHP'den ayrılan Bozkurt MHP'li vekilin şirketine transfer oldu. Yıllarca Kılıçdaroğlu'nun sesi oldu
Tanju Özcan fotoğrafını bu kez kendisi astı. CHP binasındaki fotoğrafı çöpe atılmıştı
Son Dakika... Tanju Özcan CHP'ye geri döndü
Tanju Özcan'ın CHP'ye dönüş talebi kabul edildi
İmamoğlu’nun Tanju Özcan’la görüşme yaptığı ortaya çıktı. İlk açıklama geldi
Öne Çıkanlar
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Kuryeyi göz göre göre ezip serbest bırakılan diplomat Somali Cumhurbaşkanının oğlu çıktı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Hasan Arat kimleri transfer edecek? Şerafettin Tilki Arat'ın PSG'nin patronu ile çektirdiği fotoğrafın sırrını ortaya çıkardı
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Staj ve çıraklık mağdurları 10 Aralık’ta Kartal’da bir araya geliyor
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Asgari ücret toplantısı ne zaman? 2024 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak?
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
Einstein’ın mektubu ve beyin göçü alan Atatürk’ün cumhuriyet vizyonundan bu günlere
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 171. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Mizah tarihine geçecek karikatür. Emre Ulaş çizdi Gündem
Mizah tarihine geçecek karikatür. Emre Ulaş çizdi
Beşiktaş yönetiminde flaş Fenerbahçe kararı. Taraftar bayram yapacak Spor
Beşiktaş yönetiminde flaş Fenerbahçe kararı. Taraftar bayram yapacak
Mal varlıklarına el konan fenomen Neslim Güngen sessizliğini bozdu. 'Dilan Polat'ı sektöre ben soktum' demişti Magazin
Mal varlıklarına el konan fenomen Neslim Güngen sessizliğini bozdu. 'Dilan Polat'ı sektöre ben soktum' demişti
Borsa günü düşüşle tamamladı Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı
Elbistan’da deprem sonrası ağır hasarlı binalar yıkılıyor Gündem
Elbistan’da deprem sonrası ağır hasarlı binalar yıkılıyor
Galatasaray'dan Fatih Terim'e büyük şok Spor
Galatasaray'dan Fatih Terim'e büyük şok
Büyükekşi'ye üyesi olduğu kulüpten ihraç talebi: Şerefli insanlarla aynı yerde olmasını kabul etmiyoruz Spor
Büyükekşi'ye üyesi olduğu kulüpten ihraç talebi: Şerefli insanlarla aynı yerde olmasını kabul etmiyoruz