CHP'nin 'Onur Haftası' paylaşımına AKP’den Arapça yanıt

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CHP'nin 'Onur Haftası' paylaşımına AKP’den Arapça yanıt

CHP Üsküdar Gençlik Kolları'nın 'Onur Haftası' sebebi ile yaptığı 'Eşitlik ve Özgürlük' vurgulu paylaşımına AKP Üsküdar Gençlik Kolları'ndan Arapça yanıt geldi.

Her yıl Haziran ayının sonunda LGBTİ bireyler tarafından Dünya genelinde kutlanan Onur Yürüyüşü bu yıl da tartışmalı bir şekilde gerçekleşti.

Yürüyüş günü dolayısıyla CHP Üsküdar Gençlik Kolları sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda 'Onur Haftası'na destek verdiğini duyurdu.

AKP Üsküdar Gençlik Kolları ise yapılan paylaşıma Kuran'dan bir ayet paylaşarak yanıt verdi.

CHP ÜSKÜDAR GENÇLİK KOLLARI’NDAN ONUR YÜRÜYÜŞÜ’NE DESTEK

CHP Üsküdar Gençlik Kolları’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,

"Eşit ve özgür olarak geldiğimiz dünyaya renkleri sığdıramayanlara inat; gökkuşağının renklerine sevgiyle sarılanların yanındayız! Kimi sevdiğimiz, ne giydiğimiz ya da kim olduğumuzla kimsenin sorunu olmadığı bir dünya için mücadele ediyoruz! Hür doğup hür yaşayanlara selam olsun” ifadeleri kullanıldı.

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AKP ÜSKÜDAR GENÇLİK KOLLARI’NDAN AYETLİ YANIT

AKP Üsküdar Gençlik Kolları ise yapılan paylaşıma Kur’an’dan bir ayetle paylaşım geldi.

Yapılan paylaşımda, ”بِسْــــــــــــــــــمِ اﷲِالرَّحْمَنِ اارَّحِيم Lût’a gelince o, kavmine demişti ki: “Siz, kesinlikle daha önce hiçbir milletten hiç kimsenin yapmadığı bir hayâsızlığı yapıyorsunuz. (Ankebut/28)” ifadeleri kullanıldı.

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