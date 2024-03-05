CHP’nin seçim afişleri AKP'nin seçim aracından çıktı

Kaynak: Ege'ye Bakış
CHP’nin seçim afişleri AKP'nin seçim aracından çıktı
İzmir’in Bayraklı ilçesinde CHP‘nin adayı İrfan Önal’ın seçim afişleri AKP‘ye ait seçim aracının içinden çıktı.

Ege’ye Bakış’ın haberine göre; CHP’nin Bayraklı Belediye Başkan Adayı İrfan Önal’a ait seçim afişleri AKP’nin seçim aracından çıktı. CHP Bayraklı Gençlik Kolları Başkanı Ulaş Taşlıçay’ın aktardığı bilgilere göre Önal’a ait seçim afişlerini AKP’liler sokaklardan toplayarak AKP Bayraklı belediye başkan adayı Bilal Kırkpınar giydirilmiş bir AKP logolu aracın içine doldurdu. CHP Gençlik Kolları üyelerinin dikkatiyle fark edilen olay kamera ile kaydedildi.

ÖN PLAKA CAMIN ARKASINA KONULMUŞ

Aracın bagajına doldurulan İrfan Önal’a ait afişlerin yakalanmasının ardından aracın ön plakasının da yerinde olmadığı ve ön camın arkasına konulduğu görüldü.

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