CHP'nin tüzük kurultayında Kılıçdaroğlu gerginliği

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
CHP'nin tüzük kurultayında Kılıçdaroğlu gerginliği

CHP Tüzük Kurultayında Denizli il Başkanı Ali Osman Horzum’un konuşması sırasında salonda gerginlik yaşandı.

Cumhuriyet Halk Partisi 20. Olağanüstü Kurultayı Ankara’da gerçekleştiriliyor.

Kurultayda parti üyeleri, il başkanları, milletvekilleri; Parti Meclisi üyelerinin ve eski genel başkanlarının önerileriyle hazırladığı taslak tüzük metnini değerlendirecek ve oylayacak.

SALONDA KILIÇDAROĞLU GERGİNLİĞİ

CHP’nin 20. olağanüstü Kurultayı’nda 52. madde görüşülürken salonda gerginlik meydana geldi.

Gazeteci Özgür Çakar gerginliğinin sebebinin 'Kemal Kılıçdaroğlu neden gelmedi?' sorusu olduğunu açıkladı.

Denizli il başkanı Ali HORZUM 52. madde hakkında konuşurken “Kılıçdaroğlu niye gelmedi?” dedi. Bunun üstüne CHP Ankara milletvekili Deniz Demir “sana mı soracak” diyerek cevap verdi. Ardında salonda gerginlik oldu.

Horzum eski CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun kurultayda olmamasının üzüntüsünü yaşadığını ifade ederek konuşmasına başlamıştı.

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