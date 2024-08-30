CHP’nin tüzükte neleri değiştirdiği ortaya çıktı. İşte taslak metninden ilk bilgiler

Kaynak: tv100
CHP’nin tüzükte neleri değiştirdiği ortaya çıktı. İşte taslak metninden ilk bilgiler

4 Eylül 1919 tarihinde toplanan Sivas Kongresi’ne atıfla 4-9 Eylül tarihlerinde tüzük kurultayı gerçekleştirilecek. Kurultay öncesi yeni tüzüğün taslağı belli oldu. İşte yeni tüzük taslağı...

CHP 4-9 Eylül tarihleri arasında tüzük değişikliği gündemiyle gerçekleştirilecek olağanüstü kurultaya hazırlık yapıyor. 4 Eylül 1919 tarihinde toplanan Sivas Kongresi’ne atıfla, tüzük kurultayı 4 Eylül 2024 tarihinde Sivas’ta gerçekleştirilecek. Resmi törenden sonra CHP Parti Meclisi (PM) üyeleriyle il başkanları ve daha sonra Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplanacak.

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5 Eylül tarihinde Ankara’ya gerçekleştirilecek kurultayda tüzük komisyonu son kez toplanacak. Resmi olağanüstü kurultay tarihi 6-8 Eylül olarak tespit edilirken, ilk gün tüzük maddeleri oylanacak ve sonraki günler program çalıştayı sürecek. Çalıştayda herhangi bir karar alınmayacak fakat görüş ve öneriler değerlendirilecek. CHP’nin 101. kuruluş yıldönümü olan 9 Eylül 2024 tarihinde saat 09.30’da Anıtkabir ziyareti ve daha sonra CHP’nin hayatını kaybeden eski genel başkanları Bülent Ecevit ve Deniz Baykal’ın kabirleri ziyaret edilecek.

tv100'den Barış Yarkadaş'ın ulaştığı taslağa göre, belediye başkan adayları ise hakim huzurunda ön seçimle belirlenecek. Danışma kurulunun da oluşturulacağının ifade edildiği taslakta genel sekreterlik makamının güçlendirileceği belirtiliyor. Taslakta cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine dair bir yöntem ise bulunmadı.

İşte yeni tüzük taslağı:

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