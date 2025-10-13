CHP'nin Belçika'da gerçekleştirdiği ilk yurt dışı mitinginin ardından CHP, bu kez Sarıyer'de miting yapacak.

Sarıyer Merkez Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek mitingde, havaların sopuması sebebiyle saat güncellemesi yapıldı. Buna göre miting saat 19:30'da başlayacak.

"ADALETSİZLİĞE KARŞI SUSMUYORUZ"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, mitingle ilgili X hesabından şunları paylaştı:

"Adaletsizliğe karşı susmuyoruz, halkımızın iradesini savunuyoruz!

Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve tüm yol arkadaşlarımıza özgürlük demek için buluşuyoruz.

Sarıyer Merkez Cumhuriyet Meydanı

15 Ekim Çarşamba | 19.30

Kış mevsimi nedeniyle eylem saatimiz 19.30 olarak güncellenmiştir."

Öte yandan Özgür Özel’in katılımıyla Brüksel’de gerçekleştirilen CHP'nin dünkü “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine, Avrupa’nın dört bir yanından vatandaşlar akın etti.

Belçika’da ve Almanya, Fransa ve Hollanda gibi ülkelerde yaşayan gurbetçilerin yoğun ilgi gösterdiği buluşmada, Silivri’de tutulan İmamoğlu ve diğer belediye başkanları lehine sloganlar atılarak, 'hükümet istifa' çağrıları yapıldı.