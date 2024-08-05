CHP'nin yeni Kadın Kolları Başkanı belli oldu

CHP 15. Kadın Kolları Olağan Kurultayı, "Eşitlik ve Adalet" temasıyla ATO Congresium'da gerçekleştirildi.

Kurultayda, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Divan Başkanı olarak seçildi. Yapılan açılış konuşmalarının ardından, delegeler de söz aldı.

Kurultay süreci devam ederken adaylardan CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Merve Kır, Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı Birsen Temir Saraç ve eğitimci Birsen Bayar adaylıktan çekildi. Kurultayda, başkanlık için mevcut başkan Aylin Nazlıaka ile CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya yarıştı.

Seçime devam eden iki aday için yapılan kurada, Aylin Nazlıaka'nın ilk sırada, Asu Kaya'nın ise ikinci sırada konuşma yapması belirlendi.

Daha sonra konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen mevcut başkan Nazlıaka, iki gün önce yapılan toplantıda, kurultayda oy kullanma işleminin yapılacağı sandıkların alfabetik sıraya göre ayrıştırılmasının kararlaştırıldığını belirtti.

Sonradan "hazirun listesi"nin kendilerinden yeniden istenildiğini bildiren Nazlıaka, alfabetik sıraya göre ayrıştırılan sandıkların illere göre ayrıştırıldığını söyledi.

Nazlıaka, divan sürecinin bu konuya itiraz etmelerinden dolayı da uzadığını anlatarak, "Biz bu konuyu sizin hakkınızı savunmak için gündeme getirdik. Sorarım size, demokratik olmayan bir seçim için erken oy kullanmak mı yoksa demokratik bir seçim için burada biraz daha bekleyip haksızlığı yenip daha geç saatte de olsa oy kullanıp hakkınızı almak mı? Şimdi buradan tekrar soruyorum, alfabetik sıraya göre yapılmasının ne gibi bir sakıncası var?" ifadelerini kullandı.

Oy verme işleminin alfabetik sıraya göre yapılmasından vazgeçmeyeceklerini söyleyen Nazlıaka, "Üzerinizdeki kartlarda hangi sandıkta oy kullanacağınız alfabetik sıraya göre düzenleme yapılarak belirtilmiştir. Lütfen gidin ve ona göre oyunuzu gönül rahatlığıyla hangi adaya verirseniz verin." diye konuştu.

Başkanlığı döneminde hayata geçirdiği projelerden de bahseden Nazlıaka, bu dönemde partilerindeki kadın temsil oranını yüzde 30'un altından alıp yüzde 37'ye çıkardıklarını kaydederek, şunları söyledi:

"Yeter mi? Elbette yetmez. Hedefimiz yüzde 50 ve bunu hep birlikte yapacağız, sizlerle birlikte yapacağız. Partimizdeki kadın üye temsil oranını yüzde 50'ye mutlaka ama mutlaka çıkaracağız."

"KENDİMİ SİZLERE EMANET EDİYORUM"

Seçimin, emek, liyakat, partiye olan sadakat ve kadınların insan hakkı mücadelesini yükseltme yarışı olduğunu söyleyen Nazlıaka, şöyle devam etti:

"Bunun için Cumhuriyet Halk Partisi'nden başka hangi parti Türkiye'ye örnek oluşturabilir ki? İşte o yüzden parti olarak örnek bir tutum sergilemek zorundayız. Sevgili arkadaşlarım, ben diyorum ki; emekse emek, yürekse yürek, liyakatsa liyakat, sadakatsa sadakat, parti yönetimiyle uyumlu çalışmaksa, evet bu da var. Dolayısıyla ben bütün bunlara güvenerek kadın kolları genel başkanlığına adayım ve kendimi sizlere emanet ediyorum."

"HALKIMA İNANDIM VE 'DEĞİŞİM' DEDİM"

Aylin Nazlıaka ile birlikte CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına aday olan Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ise yerel seçimler öncesinde parti olarak bir yol ayrımı ile karşılaştıklarını ve bu süreçte değişim politikalarını konuştuklarını anlattı.

Kendisinin de partisinin değişim içinde olmasını isteyen ilk milletvekillerinden olduğunu söyleyen Kaya, şöyle devam etti:

"Çünkü her gittiğim köyün, mahallenin büyüğü, küçüğü, genci 'değişim' dedi. Ben, halkıma inandım ve 'değişim' dedim. Çünkü inandığım, 'Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.' Biz bu değişimi, parti delegasyonumuzun iradesiyle gerçekleştirdik. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışır bir sayfa açtık. Yeni başlangıçlar için, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışır kadın projelerini hayata geçirmek için inancım, gücüm ve sizden aldığım enerjim var."

"YORGUN KADROLAR BİZİM GİBİ ANADOLU ANADOLU KOŞABİLECEKLER Mİ?"

İleriki dönemde daha çok çalışmanın mümkün olduğunu, bunun ancak yeni ve dinamik kadrolarla mümkün olacağını vurgulayan Kaya, şunları kaydetti:

"Soruyorum, yorgun kadrolar bizim gibi Anadolu Anadolu koşabilecekler mi? Anadolu'nun o kadınlarıyla birlikte Anadolu Anadolu koşacak ve Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar yapabilecekler mi? Anadolu'nun en ücra köşelerine ulaşıp, bir kapı ardından bakıp 'Benimle konuşsalar neler anlatacağım' diyen o kadınlara ulaşabilecekler mi? İnanın ulaşamazlar. O yolları arşınlamayanlar, o mahallelerde, o sofralarda oturmayanlar yapamazlar bunu."

Öte yandan konuşmalar öncesinde, adaylıktan çekilen Merve Kır, Birsen Temir Saraç ve Birsen Bayar, Aylin Nazlıaka ile kürsüye gelerek oy verme sisteminin değiştirilmesine tepki gösterdi.

ASU KAYA SEÇİLDİ

Konuşmaların ardından, adayların kesin listeleri belirlendi ve oy verme işlemine geçildi.

662 kayıtlı delegenin oy kullandığı seçimlerde Asu Kaya 477 oy alarak CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına seçildi.

Nazlıaka 146 delegenin oyunu alırken, 10 oy ise geçersiz sayıldı.

Kaya seçimler sonrası yaptığı konuşmada, Aylin Nazlıaka ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, "Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde Cumhuriyet Halk Partimizle Anadolu'da ilmek ilmek halkın iktidarını örmeye devam edeceğiz." dedi.