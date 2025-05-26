CHP'nin yeni miting adresi belli oldu!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla sonuçlanan operasyonlara karşı başlatılan mitingler devam ediyor.

CHP lideri Özgür Özel, hafta sonları çeşitli şehirlerde miting düzenlerken çarşamba akşamları da İstanbul’un ilçelerinde halk buluşmalarını sürdürüyor.

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“Millet iradesine sahip çıkıyor” sloganıyla düzenlenen mitinglerin İstanbul’daki ilk adresi Şişli, ardından ise sırasıyla Beylikdüzü, Başakşehir, Beyazıt Meydanı, Silivri ve Pendik’te olmuştu.

YENİ ADRES BELLİ OLDU

Bu çarşamba yapılacak mitingin adresi ise Esenler olarak belirlendi. Miting, Dörtyol Cumhuriyet Meydanı'nda 28 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da yapılacak.