CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı

CHP’nin YSK Temsilcisi Yakuoğlu, “16 Nisan 2017, 31 Mart 2019 ve 6 Mayıs 2019 kararlarının dışında YSK'nın, seçim sonuçlarını etkileyen kararı olmadı. Ama anlamsız biçimde YSK'ya isnatlarda bulunduk” açıklamasında bulundu.

CHP’nin YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu’ndan şüpheli seçim itirafı

Editör: Özlem Kıral

CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu, geride kalan 14 ve 28 Mayıs seçimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Seçmen listelerinde sahte, mükerrer, yabancı ve olmayan seçmen aradıklarını belirten Yakupoğlu, "Hep söyledim, 16 Nisan 2017, 31 Mart 2019 ve 6 Mayıs 2019 kararlarının dışında YSK'nın, seçim sonuçlarını etkileyen kararı olmadı. Ama anlamsız biçimde YSK'ya isnatlarda bulunduk. 14 Mayıs 2023 tarihinde anlayamadığım oylarımızın çalındığı gibi her seçimde karşılaştığımız provokatif paylaşımlara itibar ettik" ifadelerini kullandı.

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